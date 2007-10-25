Россия скупит западные «голубые фишки» на деньги Стабфонда

Минфин хочет вложить в иностранные акции 16 млрд. долл. из российского Стабфонда. По словам замруководителя Минфина Сергея Сторчака, российские деньги инвестируют в западные «голубые фишки» – акции наиболее надежных компаний.

ЭТО правильный шаг. Ведь средства Стаб­фонда, долгое время лежавшие мертвым грузом, должны приносить прибыль. Но накачивать миллиардами из «нефтяной заначки» внутренний рынок – значит разгонять и без того высокую инфляцию. Так что, направив часть накоплений в «зарубежную командировку», мы не столько поддерживаем иностранные экономики, сколько спасаем соб­ственную.

Правда, на этом пути Россию поджидает немало подводных камней. Во-первых, наплыв российских инвестиций может вызвать очередную волну возмущения на Западе. Ведь в США и Европе всеми силами ограничивают экспансию нашего капитала.

Во-вторых, Минфин не раскрывает все карты. Ведомство не определилось, кто будет управлять российскими инвестициями в иностранные акции. Это ключевой вопрос. Ведь при игре на бирже, даже со сверхнадежными «голубыми фишками», остается риск «профукать» национальный капитал.