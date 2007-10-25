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АГРАРИЯМ ОТКРЫЛИ ВОЗМОЖНОСТИ РОСТА

№ 43(77) от 24.10.2007 [«Аргументы Недели », Вадим НЕЧАЕВ ]

АГРАРИЯМ ОТКРЫЛИ ВОЗМОЖНОСТИ РОСТА
Алексей Гордеев считает приоритетом улучшение жизни селян

 В Российской академии государственной службы при Президенте РФ министр сельского хозяйства Алексей ГОРДЕЕВ встретился с рядом губернаторов. Глава Минсельхоза обстоятельно рассказал руководителям субъектов Российской Федерации о «Государственной программе развития сельского хозяйства», рассчитанной на пять лет – с 2008 по 2012 год. Эта «Программа», наряду с приоритетным национальным проектом «Развитие АПК», дает отечественному сельскому хозяйству широкие возможности для развития.

 ЗА ПРОШЛЫЙ год сельское хозяйство в целом произвело продукции на 1 трлн. 37 млрд. руб. – цифра сама по себе, казалось бы, впечатляющая. Однако это всего лишь 4,4% от объема национальной экономики. При этом федеральный бюджет израсходовал на село 44 млрд. руб., что составляет чуть более 1% от всех госрасходов на экономику.

 – Многие параметры развития села показывают, что здесь мы имеем реальный социальный кризис, – признал Алексей Гордеев. – И мы должны ставить задачи улучшения не только основных производственных фондов, но и качества жизни селян.

 В первую очередь речь идет о зар­платах на селе. В России оплата труда в сельском хозяйстве составляет чуть более 40% от средней по стране, в то время как в Казахстане – 50%, в Украине – 55%, в Белоруссии – 63%, а в Германии – 86%.

 Удельный вес убыточных предприятий у нас на селе 35,1% от общего числа (в экономике в целом – 29,7%). Рентабельность производства – 9,5%, в остальных сферах производства – в среднем 12,3%. Безработица на селе почти вдвое превышает городскую. Так же – вдвое больше, чем в городе, – ветхого и аварийного жилья.

 Не лучше пока обстоит дело в обеспеченности основными видами техники. Так, в российском сельском хозяйст­ве тракторов в 4,8 раза меньше, чем в США, и в 20 раз меньше, чем в странах ЕС.

 Решать эти проблемы и призвана «Государственная программа развития сельского хозяйства». Она начинает дейст­вовать с 2008 г., впервые рассчитана сразу на пять лет, и на этот срок утверждено финансирование. Оно составит 551,3 млрд. рублей. А если добавить еще и предусмотренные вложения со стороны самих регионов, то получится вообще астрономическая сумма – 1 трлн. 100 млрд. рублей.

 – Деньги немалые, но мы – и федеральное министерство, и региональные власти – должны позаботиться о том, чтобы рачительно их использовать, – подчеркнул глава Минсельхоза. – С тем, чтобы выполнить «Программу» и обеспечить рост сельхозпродукции к 2012 г. в два раза по сравнению с нынешним годом.

 «Программа» – комплексная и будет решать не только экономические, производственные, но и социальные задачи села. С ее помощью будет выстраиваться вертикальная система управления аграрной политикой: от федерального центра, Министерства сельского хозяйства к регионам и далее – вплоть до районов или, говоря современным языком, муниципальных образований.

 «Программа» призвана решить три главные цели. Первая: устойчивое развитие сельских территорий, повышение занятости и уровня жизни сельского населения. За пять лет сумма расходов на это составит 112,37 млрд. рублей. Сюда входят строительство современного жилья, газификация, улучшение водоснабжения.

 Вторая цель: повышение конкурентоспособности отечественной сельхозпродукции с целью импортозамещения. И третья: сохранение и воспроизводство используемых в сельскохозяйственном производстве земельных и других природных ресурсов.

 Планируется кардинальное обновление парка сельхозтехники. С 1 января 2008 г. все кредиты, которые возьмет на эти цели сельхозпроизводитель, на две трети станут субсидироваться федеральным бюджетом. При этом увеличиваются и сроки кредитов. Уже в приоритетном национальном проекте «Развитие АПК» появились 8-летние, а «Программа» даст возможность взять 10-летний целевой кредит – на приобретение сельхозтехники.

 Не забыты и приоритетные подотрасли животноводства и растениеводства. Предусмотрены 30%-ные субсидии на поддержание племенного дела, развитие табунного коневодства и оленеводства, а также овцеводства и козоводства. В той же пропорции будет субсидироваться закупка растениеводческими хозяйствами элитных семян и средств агрохимии.

 Министр Алексей Гордеев признался губернаторам, что за многие пункты программы Минсельхоз бился с финансовым блоком правительства несколько лет. Но в итоге «Программа» была утверждена, и вместе с национальным проектом «Развитие АПК» отечественное сельское хозяйство, похоже, получает невиданный в новейшей российской истории импульс развития.

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