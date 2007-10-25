«КОНЕЦ СВЕТА» отменяется

Жить в квартирах с современной системой отопления и платить за элект­роэнергию на 30% меньше возможно уже через 3 года. Использованию энергосберегающих технологий в системе ЖКХ и промышленности была посвящена деловая встреча в правительстве Москвы, где производители «экономного» оборудования смогли пообщаться с представителями московских предприятий и организаций.

ПРОБЛЕМА экономии электроэнергии очень актуальна, – считает Олег Горюнов, председатель Комитета специальных программ Московской ассоциации предпринимателей. – В этой области очень много интересных научных разработок, которые ученым не терпится применить на практике. Поэтому мы пригласили представителей различных банков, готовых выделить потенциальным клиентам кредиты на приобретение энергосберегающего оборудования. Применение подобных технологий поможет снизить расход энергии в 5 раз! Со стороны правительства Москвы и муниципальных служб поступает много заказов на такую технику. Мы надеемся, что сотрудничест­во будет расширяться».

Встреча получилась очень насыщенной: возможность выступить получили директора промышленных предприятий, руководители производящих фирм, представители банков. Горизонты для применения энергосберегающих технологий безграничны: это и уменьшение затрат на очистку промышленных вод, и эффективная организация учета расходов энергии… Представители банков готовы взаимовыгодно сотрудничать с желающими экономить, выдавая кредиты на удобных условиях. А компания «Томми.ру» , которая занимается оснащением складских и производственных объектов оборудованием и техникой, предложила свой подход к экономии не только электроэнергии. Оказывается, применение современного оборудования и логистики позволяет достичь экономии производственных ресурсов во всех склад­ских операциях в разы.

Рядовые москвичи тоже ощутят пользу от таких систем. Всерьез заинтересовали всех энергосберегающие светильники. Как рассказал директор производящей фирмы «Экотон» Юрий Зыков, будущее – за диодными светильниками: там, где обычная лампочка «съедает» 60 ватт энергии, диодная той же яркости – почти в 20 раз меньше! Это не только дает выгоду, но и надежно страхует от ЧП вроде «конца света» в мае 2005 года. А еще такие лампочки – настоящая находка для городских служб ЖКХ. Полюбоваться на «приборы будущего» можно было прямо на встрече.

Не менее интересны автономные энергосберегающие системы отопления, которые можно устанавливать… на крышах домов. Трубы проводятся по квартирам – и за тепло в своих домах москвичи могут не переживать. Для домов с устаревшей или обветшавшей отопительной системой подобный выход оптимален.

Как показала встреча, возможности экономить электроэнергию в столице колоссальные. Надеемся, что городские власти возьмут это на заметку, и боязнь энергетического кризиса в сильные морозы окончательно уйдет в прошлое вместе со страхом перед постоянным ростом тарифов на электричество.