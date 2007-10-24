Банкам запретят снижать проценты по вкладам

Банкам запретили в одностороннем порядке снижать проценты по вкладам. На прошлой неделе Госдума приняла в окончательном, третьем, чтении соответствующие поправки в статью 29 Закона «О банках и банковской деятельности».

РАНЬШЕ неоднократно случалось, что, ссылаясь на неблагоприятную конъюнктуру рынка или общее снижение ставок, банки в одностороннем порядке уменьшали проценты по уже открытым депозитам. Происходило это так. Скажем, вы открыли вклад под 13% годовых на два года. Некоторое время исправно получали свои проценты, а потом банк вдруг решал, что 13% – это «слишком жирно», и уменьшал вашу ставку.

Несмотря на то что это противоречило нормам Граж­данского кодекса, финансисты легко обходили препятствие.

В договор, который подписывал вкладчик, вставлялся пункт о том, что банк имеет право в одностороннем порядке снижать проценты. Как пояснил «АН» зампредседателя Комитета Госдумы по кредитным организациям и финансовым рынкам Анатолий Аксаков, теперь этого делать нель­зя: банки лишаются права прописывать подобные условия в договоре.

Осталось дождаться, что скажут по поводу поправок Совет Федерации и президент. Если одобрят, они вступят в силу через 10 дней после официального опубликования.