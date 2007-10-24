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Государство увеличит гарантии по вкладам

№ 43(77) от 24.10.2007 [ «Аргументы Недели » ]

 Как и предсказывали «АН», Центробанк объявил, что увеличит размер гарантий по банковским вкладам. Об этом заявил первый зампред ЦБ Алексей Улюкаев. В полном соответствии с нашим прогнозом, сумма возмещения вырастет с 400 до 700 тыс. рублей. В прошлый раз предельная сумма возмещения возросла весной этого года. Ее увеличили со 190 до 400 тыс. рублей.

Импортные рекорды

 ЗАВИСИМОСТЬь России от иностранных товаров растет небывалыми темпами. По данным Федеральной таможенной службы, за 9 месяцев этого года импорт увеличился в 1,5 раза. За это время в страну ввезли товаров на 120 млрд. долларов.

 Сильнее всего выросли поставки автомобилей. Легковых машин в Россию ввезено почти в 2 раза больше, чем в прошлом году, а грузовых – в 2,5 раза. Существенно увеличились закупки парфюмерии, косметики и лекарств.

 Росту импорта не помешало даже начавшееся летом повышение цен на продукты. Закупки сахара возросли в 1,6 раза, алкоголя – в 2,3 раза. Снизился только завоз табака, мяса и фруктов.

Земля под предприятиями продается по дешевке

 ПРОМЫШЛЕННИКОВ обязали до 2010 г. выкупить землю под предприятиями. Начать оформление участков в собст­венность можно уже на следующей неделе, когда вступят в силу по­правки в Земельный кодекс. Правительство сделало предпринимателям огромные скидки. В регионах участки обойдутся в 2,5% от кадастровой стоимости, в Москве и Санкт-Петербурге – в 20%.

 По расчетам Минэкономразвития, акция принесет бюджету 200 млрд. рублей. Но воспользуются ли бизнесмены возможностью получить землю по дешевке – еще вопрос. Ведь тем, кто не успеет выкупить участок до 2010 г., всего лишь грозит штраф до 100 тыс. рублей.

Российские пенсии вложат в иностранные акции

 НЕГОСУДАРСТВЕННЫМ пенсионным фондам скоро разрешат вкладывать накопления россиян в иностранные ценные бумаги. Это резко расширит возможности НПФ. Сейчас фонды жалуются, что им «некуда девать» накопленный капитал. На отечественном фондовом рынке мало надежных инструментов, а государственные ценные бумаги не приносят большой прибыли.

 В России работают более 250 негосударственных пенсионных фондов. Но только 59 из них в прошлом году принесли доход, превышающий уровень инфляции.

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