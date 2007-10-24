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Техника на грани быта

Именитые бренды бытовой техники зачастую не имеют собственного производства

№ 43(77) от 24.10.2007 [ «Аргументы Недели » ]

Техника на грани быта
Александр Онищук

 Продажи бытовой техники в России растут как никогда. Однако доля отечественного производителя на рынке лишь сокращается. Почему так происходит, рассказывает в интервью «АН» президент Ассоциации торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники РАТЭК Александр Онищук.

Подсели на новинки

 – АЛЕКСАНДР Васильевич, в прошлом году продажи бытовой техники показали впечатляющие результаты. Прирост – 15%. Что ждете от нынешнего года?

 – По нашим оценкам, рынок вырастет еще на 15% и достигнет объема в 15 млрд. долларов. По сравнению с Европой, где подъем составит около 2%, это очень хороший результат.

 Экономика развивается, растут доходы населения. Продолжается бум строительства квартир, который вышел из городов-миллионников и распространяется на мелкие города. Поэтому очень динамично будет продаваться кухонная и крупная бытовая техника.

 Кроме того, потребитель старается по максимуму окружить себя техникой и электроникой. По телевизору в кухне и гостиной – уже норма. У многих есть два холодильника.

 Укрепилась тенденция постоянной замены мелкой цифровой техники, которой пользуется молодежь. Каждый месяц появляются новые модели и опции. Люди включились в гонку и ждут новинок.

 – Говорят, что замена крупногабаритной бытовой техники происходит волнами…

 – Это действительно так. Первая волна покупок стиральных машин была в 1994–1998 годах. Их замена произошла в 2004–2005 годах. Следующая волна случится года через три, в 2010 году. Как видно, волны укорачиваются. Во-первых, появляются новые технологии. Во-вторых, из-за роста тарифов приходится думать об экономии энергии и воды. Если 5 лет назад стиральная машина использовала при полном цикле 100 литров воды, то теперь ей хватает 50 литров. Все это подталкивает людей к смене товаров.

Опоздали!

 – МНОГИЕ известные ино­странные компании открыли в России свои производства, например LG, Electrolux. Строят заводы под Петербургом Bosch и Siemens. Можно ли сказать, что все мировые гранды пришли в Россию?

 – Дело в том, что большая часть бытовой техники в мире производится не на собственных заводах, а на контрактных. То есть предприятие, у которого имеется современная линия, может собирать телевизоры по технологии заказчика для Sony, Panasonic, Sanyo и других компаний. Например, у некоторых грандов вообще нет своего производства. Так, компания Philips продала свою сборочную площадку несколько лет назад. Она полностью сосредоточилась на продвижении своего товара, сервисном обслуживании, научных исследованиях, разработке новых моделей.
Поэтому уместнее говорить о том, размещают ли мировые бренды заказы на наших производствах. Отчасти да. Александровский завод, построенный турецкой компанией Vestel, делает телевизоры под маркой Vestel и несколькими японскими брендами. На Калининградском заводе «Телебалт» собирают Sony, ­Panasonic.

 – Какая часть из того, что мы покупаем, производится в России?

 – Крупная бытовая техника (холодильники, стиральные машины, газовые плиты) где-то на 80% отечественная. Телевизоров в России собирается около 70%. А вот цифровая техника, мобильные телефоны и всякие миксеры, блендеры не производятся вообще.

 – А качество этой «полукровной» техники каково? Поставляется ли она на экспорт? Например, в интервью нашей газете президент Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин говорил, что, когда компании открывают сборочные производст­ва, было бы хорошо, чтобы они поставляли ее еще и на экспорт. Это было бы гарантией производства качественной конкурентоспособной техники.

 – Важны стандарты качест­ва. Ни один бренд не станет размещать заказ, если фабрика не удовлетворяет его требованиям.

 Что касается экспорта, то, к сожалению, Россия сегодня не привлекательна для создания экспорто-ориентированных производств. Причина тому – тарифная политика государст­ва. На большую часть комплектующих для электроники и бытовой техники у нас дейст­вуют очень высокие таможенные пошлины, а на готовые изделия, наоборот, низкие. Иными словами, кухонную вытяжку дешевле ввозить готовую, чем поставлять детали и скручивать их здесь.

 Поэтому если уж иностранные компании открывают завод в России, то только для удовлетворения массового внутреннего спроса. И едва ли – чтобы экспортировать продукцию в другие страны.

 Крупные контрактные производители в основном находятся в Китае. В последние годы они занимались поиском альтернативной площадки, выбирая между Восточной Европой (Венгрией, Чехией), Украиной и Россией. Ни один из них не выбрал нас.

 Мы так и не создали благоприятных условий для открытия производства. А те предприятия, которые уже работают у нас, имеют очень маленький ассортимент и направлены на удовлетворение массового спроса.

 – А что с «натуральным» отечественным производителем? Например, завод «Сокол» с каждым годом теряет долю рынка и вынужден все больше телевизоров производить под маркой Akai.

 – Да, пока такой выход. Но что поделать.

 – То есть все так печально… И у нас нет даже ниши, за которую можно было бы побороться?

 – Товарных ниш нет, абсолютно точно. Есть ценовые. Нижний диапазон по стоимости – это место российского производителя.

 – Словом, отрасль по производству бытовой техники вряд ли сможет стать одним из направлений, способных диверсифицировать экономику и снизить ее зависимость от нефти.

 – Мы опоздали. Огромные деньги были вложены в Юго-Восточную Азию. Площадки там строились с большим запасом и сейчас загружены не на полную мощность. Массового производства электроники уже не будет нигде, тем более в России.

 У нас квалифицированная рабочая сила, достаточное количество электроэнергии, водных ресурсов, близость к Европе. Но наличие административных и таможенных барьеров сделало страну непривлекательной для масштабного прихода производителей бытовой техники и электроники.

Серые, белые, черные

 – В ЭТОМ году рынок мобильных телефонов сотрясали скандалы, связанные с изъятием сотрудниками МВД крупных партий мобильников на десятки миллионов долларов. Что это: передел рынка, «бизнес» силовых структур или борьба с «серым» импортом?

 – Это и борьба с контрабандой, и товарное рейдерство. Были случаи, когда конфискованные товары впоследствии вновь появлялись в продаже.

 – Насколько импорт бытовой техники находится в тени? Какие товары самые «серые»? Какие – «белые»?

 – Максимальный коэффициент легальности – у мобильных телефонов. Они завозятся по прямой схеме – через контракт между иностранным производителем и российским продавцом. Исчезли офшорные посредники и фирмы-однодневки. А самые «серые» товары – цифровая техника и компьютерные комплектующие.

 – Госдума вносит поправки в закон о защите прав потребителей. В чем их смысл?

 – Поправки создают разумный баланс между потребителем и продавцом. В частности, регламентируют порядок ремонта и экспертизы товара. Четче прописываются условия обмена и возврата. Устанавливается солидная компенсация за непоставку товара в срок. Например, я заказал кухню в одном широко рекламируемом мебельном магазине. Ее обещали привезти через 30 дней, а по факту доставили через 67 дней. И за это компания должна была заплатить мне копейки. В готовящемся законопроекте устанавливается хороший процент.

 – Ваши прогнозы на будущее? Какие новинки появятся? Произойдет ли технологическая революция?

 – За последние 10 лет в сфере бытовой техники появилось столько же нового, сколько за предыдущие 40 лет. Технологический прогресс ускоряется, поэтому в ближайшие годы нас ждет много интересного.

 Изделия станут еще меньше и функциональнее. Трудно представить, что можно будет делать с помощью мобильного телефона или микрокомпьютера. Появятся новые стандарты записи информации. DVD-диски исчезнут, как видеокассеты. Уже скоро мы будем смотреть ТВ в трехмерном формате. Больше людей начнут жить в «умных» домах, где техникой можно управлять с помощью голосовых команд.

 В то же время люди будут ждать от производителей привычных вещей. Вряд ли изменится форма холодильника, или телевизор станет круглым.

Беседовал
Алексей КРАШАКОВ

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