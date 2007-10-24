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Звонок на свободу

Почему Мининформсвязи не может сбить цены на межгород?

№ 43(77) от 24.10.2007 [«Аргументы Недели », Константин ГУРДИН ]

Звонок на свободу
Российский межгород упорно не хочет дешеветь

В Мининформсвязи уверены, что звонки с городских телефонов в другие города и за границу обходятся нам слишком дорого. Поэтому чиновники хотят продолжить реформу рынка дальней связи. Скоро жители всех регионов страны получат возможность при каждом наборе номера выбирать из нескольких конкурирующих операторов. Поможет ли это сбить цены?

Горячий выбор

Представьте, что в телевизоре у вас всего один канал, а чтобы смотреть другой, нужно идти на телестанцию и подавать заявку на переключение… Понятно, что большинство зрителей останутся с тем, что стоит у них «по умолчанию». Применительно к телевидению это выглядит дико, а вот на рынке связи – пока норма.

Впрочем, два года назад ситуация была еще хуже – у абонентов вообще не было выбора. Дело сдвинулось с мертвой точки благодаря усилиям Мининформсвязи. Оно много лет борется за то, чтобы «привить» в этом бизнесе ростки конкуренции. И вот 1 января 2006 года «Ростелеком» лишили монополии на международную связь и межгород. На поле, сулящее огромные доходы, тотчас потянулись новые игроки. Сейчас лицензии на дальнюю связь получили 20 компаний.

Задумка была хороша, но монополия сохранила в рукаве ключевой козырь. В большин­стве регионов «Ростелеком» по-прежнему по умолчанию отвечает за «восьмерку». Если абонент хочет переключиться на другого оператора, придется идти на телефонный узел и подавать письменное заявление о переводе. У многих на это просто нет времени…

Правда, в Москве, Татарии, Башкирии, на Урале и Дальнем Востоке достаточно набрать с домашнего телефона специальный бесплатный номер. Но переход на альтернативную связь произойдет только через несколько дней.

Аналитики прогнозируют, что уже в следующем году межгород может подешеветь на треть.

Чиновников такой порядок не устраивает. Они предлагают радикально упростить процесс смены оператора. Речь идет о так называемой системе «горячего выбора». Абонент сможет решать, через кого он будет звонить непосредственно во время набора номера. Достаточно будет ввести после «восьмерки» код того или иного оператора – звонок пойдет уже через него. В министерстве ожидают, что «горячий выбор» появится во всех регионах уже во 2-м квартале будущего года.

Странная конкуренция

Возможность сравнивать тарифы операторов и решать, через кого из них выгоднее звонить в тот или иной город, – большой плюс. Но во многих регионах толку от него пока мало – выбирать просто не из чего.

Формально за последние два года у «Ростелекома» появились три сильных соперника. Это «Межрегиональный Транзит Телеком» (МТТ), «Голден Телеком» и «Транстелеком» (ТТК). Они протянули свои сети связи по всей стране. Казалось бы, тут и должна начаться ожесточенная конкуренция, которая неизбежно обрушит тарифы. Но на деле они борются друг с другом как-то не всерь­ез.

Доказательство налицо: с приходом новых операторов цены на звонки почти не изменились. В Мининформсвязи ожидали, что расценки упадут так же резко, как это произошло в Европе. Там после либерализации рынка стоимость звонков обрушилась на 70%. Наши альтернативные операторы изначально грозились установить тарифы на 20–60% ниже ростелекомовских. Но обещаний не сдержали – цены оказались ниже лишь на 5–10%.

Более того, «альтернативщики» пока что вообще не рвутся обслуживать домашних клиентов. «Транстелеком» специализируется на корпоративных абонентах. Он пока даже не определился, нужны ли вообще ему частники. Компания скоро запустит пилотный проект в нескольких регионах, и только по его итогам будет решать, стоит ли овчинка выделки. Корпоративную поляну окучивает и «Голден Телеком». Он не отказывает в подключении квартирам, но процедура довольно сложна, к тому же компания берет залог.

Сейчас завершается строительство сетей еще трех новых операторов дальней связи – «Эквант», «Арктел» и «Синтерра». Но и они сосредоточатся в первую очередь на корпоративном секторе.

Почему не падают цены

Итог такой «конкуренции» закономерен. По данным компании Икс-Консалтинг, услугами дальней связи в России пользуются 42 млн. человек, и более 90% из них по-прежнему звонят через «Ростелеком». Получается, в Мининформсвязи хотели как лучше, а вышло как всегда.

Надежды на альтернативных операторов мало. Как ни упрощай процедуру переключения, пока разница в тарифах смешная и нет рекламы, население к их услугам не потянется. Но и отчаиваться не стоит. Возможно, ценовой перелом наступит уже в следующем году.

Во-первых, по настоянию ФАС с 1 января 2008 года операторы дальней связи перестанут платить местным телефонным компаниям так называемую компенсационную надбавку. Дело в том, что местная связь во многих регионах убыточна. Поэтому ее компенсируют сильно завышенные тарифы на междугородную и международную связь. В каждую минуту звонка включена накрутка в 38–78 копеек, которую оператор дальней связи обязан отдать местным телефонистам. Теперь этот порядок отменяется.

Во-вторых, «проводные» телефонисты ощущают все большую конкуренцию со стороны сотовых компаний. У мобильных операторов появляется все больше «вкусных» предложений – в некоторых случаях стоимость звонков по стране и в СНГ доходит до 2–3 руб. за минуту. Это гораздо выгоднее расценок «Ростелекома».

Так что, несмотря на низкую активность «проводных» операторов, стоимость дальней связи в России обязательно упадет. Аналитики прогнозируют, что уже в следующем году межгород может подешеветь на треть.

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