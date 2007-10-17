Началась коррекция

ПОСЛЕ достижения максимального за всю историю значения в 2177 пунктов индекс РТС начал снижаться. В среду к полудню он составил 2150 пунк­тов.

«Началась техническая коррекция. Она была ожидаема, поскольку рынок был перекуплен. За два месяца он вырос на 20%», – рассказывает аналитик ИК «Тройка Диалог» Надежда Утенкова. Удешевление российских акций происходило естественным образом, с небольшой помощью негативных новостей с иностранных бирж – падали индексы в США, Азии, Европе.

Впрочем, коррекция будет незначительной. По словам Надежды Утенковой, уровень поддержки находится близко – на отметке 2050–2070 пунк­тов.

Одной из наиболее интересных компаний аналитики считают «Роснефть». На днях она отчиталась за II кв. 2007 г., показав рост прибыли на 52%. По оценке «Собинбанка», справедливая стоимость акции «Роснеф­ти» составляет 325 рублей.

Народные IPO

Компания

Цена

(на 17.10)

Изменение

по отношению

к цене

размещения Роснефть 219 руб.

+7,9% Сбербанк

109 руб. +22% ВТБ

11,6 коп. -15%









