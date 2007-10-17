Детская смертность снижается
№ 42(76) от 18.10.2007 [ «Аргументы Недели » ]
ПОШЛИ ли впрок бюджетные миллиарды, направленные на федеральную программу «Здоровый ребенок»? По данным Счетной палаты, за четыре года достигнуты некоторые результаты. С 2002 г. детская смертность в России снизилась на 15,8%, материнская – на 26,7%, младенческая – на 22,5%.
Однако детская заболеваемость за это время выросла на 3–8%. Также отстают от плана строительство и реконструкция детских больниц, начатые в рамках программы. Некоторые из них планировалась открыть еще в 2006 г., но воз и ныне там. Самыми низкими темпами возводится детская инфекционная больница в Курске, она построена только на 20%.
Кроме того, Росздрав плохо заботился о долгострое. В начале 2007 г. объем незавершенного строительства по 16 объектам достиг 2,6 млрд. рублей.
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