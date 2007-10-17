//НАШИ ПАРТНЕРЫ

наши партнеры

//новости партнеров

//новости 24СМИ

//Поп-новости

//Сад и огород

//Экономика

ЕЩЕ РАЗ О ПРОМышленной пОЛИТИКе

№ 42(76) от 18.10.2007 [«Аргументы Недели », Вадим САВЕЛЬЕВ ]

 На прошлой неделе в Москве в Октябрьском зале Дома Союзов под эгидой международного центра «Сотрудниче­ство» была продолжена работа по выработке принципов новой промышленной политики России.

 ПЕРЕД собравшимися представителями зарубежной и региональной бизнес-элиты выступил зампред Госдумы России Владимир Жири­нов­ский. Пока он единственный из известных общественных деятелей, кто взял на себя политическую миссию по отработке основных прин­ципов современной промышленной политики страны.

 Формулируя главное отличие новой отечественной промполитики, Владимир Вольфович не стал противопоставлять рыночную экономику плановой, как это привыкли делать до него наши ведущие экономисты.

 По мнению Жириновского, Россия сегодня должна выстраивать свою промышленную политику, ориентируясь в том числе и на внешнеполитические факторы. Например такие, как возможная турецкая военная экспансия на юго-восток Азии – в Иран и Ирак. Ведь если в ближайшее время этот неприятный сценарий будет реализован, то на север – в сторону России – хлынут потоки беженцев. И тогда деньги из бюджета придется выделять не на промышленное развитие страны, а на защиту наших южных границ.

 Для того чтобы эти тревожные планы не стали явью, Россия должна укреплять свое экономическое могущество. В такой ситуации абсолютизация рыночных отношений непродуктивна и весьма опасна.  Представители малого и среднего бизнеса выразили поддержку идеям вице-спикера Госдумы России.

 После выступления Владимира Жириновского многих из присутствовавших руководителей предприятий отметили наградами как лидеров российской экономики. Награды получили: Борис Кукулин (ФГУП «Сверд­ловскавтодор»), Сер­гей Же­нихов (ОАО «Ханты-Ман­сийскавтосервис»), Юрий Блощицын (ЗАО «Информ­связьстрой»), Ни­колай Малых (ФГУП «Уралвагонзавод»). Кроме того, за укрепление взаимовыгодного сотрудничества в экономике были награждены: Азат Перуашев («Союз Ата­мекен», Казахстан), Ми­хаил Багдасаров (ЗАО «Авиа­ком­пания «Армавиа», Ар­мения), Федор Муравченко (КБ «Про­г­ресс», Украина), Ал­маз Ибра­гимов (АО «Алюминий Ка­зах­стана»), Владимир Ко­маров (ООО «Тенгиз Карго», Москва), Владимир Мах­лай (ЗАО «Корпорация «Тольят­ти­азот»).

 Таким образом, процесс представления миру героев новой промышленной политики в России устойчиво набирает обороты и грозит превратиться из важного элемента политики национальной в политику государственную. А когда это наконец-то произойдет, то либеральную демократию России придется уважать и ценить даже у далеких турецких берегов.

Понравилась публикация? Поддержите издание!

5 руб. [ Сказать спасибо ] 25 руб. [ Получить свежий номер на почту ] 490 руб. [ Получить годовую подписку ]

*Получай яркий, цветной оригинал газеты в формате PDF на свой электронный адрес

Оставайтесь с нами. Добавьте нас в "Мои источники" в Яндекс Новостях и Google News и мы позаботимся о том, чтобы вы читали только интересный и проверенный контент

Добавить в «Мои Источники» в Яндекс Новостях Добавить в «Мои Источники» в Google News

Обсудить наши публикации можно здесь:

  • Теги: 

//новости партнеров

?>

//Новости МирТесен

//Политика

Пушков посоветовал главе Пентагона "проснуться"

Пушков посоветовал главе Пентагона "проснуться"

Член Совета Федерации РФ Алексей Пушков отреагировал на заявление главы Пентагона Марка Эспера о том, что России "стоит вести себя нормально", чтобы работать с США.

//Политика

Путин прокомментировал выбор кандидата на выборах

Путин прокомментировал выбор кандидата на выборах

Президент РФ Владимир Путин проголосовал на выборах в Мосгордуму на избирательном участке в Российской академии наук. После того, как глава государства опустил бюллетень, его попросили рассказать о кандидатах.

//Общество

В РПЦ назвали русских мужчин "трагедией современного общества"

В РПЦ назвали русских мужчин "трагедией современного общества"

Глава Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства протоиерей Димитрий Смирнов назвал русских мужчин слабыми. По его словам, настоящие мужчины в современном обществе - "штучный товар".

//новости партнеров

//В мире

На Украине рассказали об уголовных делах 13 переданных России заключенных

На Украине рассказали об уголовных делах 13 переданных России заключенных

Бывший главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос опубликовал список 13 из 35 заключённых, по которым была достигнута договоренность с Россией о взаимном освобождении заключённых. Об этом она написал в Facebook.

//Происшествия

СМИ: фото задержанного за нападение на Эллу Памфилову

СМИ: фото задержанного за нападение на Эллу Памфилову

В СМИ появилось фото мужчины, который совершил нападение на дом председателя Центральной избирательной комиссии РФ Эллы Памфиловой. Правонарушителя в субботу, 7 сентября, задержала полиция.

//Новости ADWILE

//Новости МирТесен

//В мире

В США предложили абортами ограничить рождаемость в бедных странах

В США предложили абортами ограничить рождаемость в бедных странах

Кандидат в президенты США от Демократической партии Берни Сандерс предложил контролировать рождаемость в бедных странах при помощи абортов. По его словам, в таких государствах нельзя запрещать делать подобную операцию.

//Общество

Пилот борта № 1 рассказал об особенностях работы с президентом Путиным

Пилот борта № 1 рассказал об особенностях работы с президентом Путиным

Бывший пилот авиаотряда, перевозивший на борту № 1 первых лиц России, Владимир Федорушкин рассказал несколько историй из работы с Владимиром Путиным. Федорушкин вспомнил, как самолет попал в дичайшую болтанку.

//Общество

В Белоруссии появились футболки с ответом Илона Маска Александру Лукашенко

В Белоруссии появились футболки с ответом Илона Маска Александру Лукашенко

Цитата всемирно известного бизнесмена мгновенно стала брендом в Минске. Накануне произошла заочная полемика Илона Маска с Александром Лукашенко. Предприниматель подловил президента Белоруссии на обмане.

//В мире

Парламент Грузии утвердил на пост премьера Георгия Гахария

Парламент Грузии утвердил на пост премьера Георгия Гахария

Парламент Грузии утвердил кандидатуру Георгия Гахарии на пост премьер-министра республики. В поддержку Гахарии проголосовали 98 депутатов из 150. Гахария был министром внутренних дел Грузии.

//Новости партнеров

//Шоу-бизнес

Пользователи сети критикуют актрису Юлию Снигирь за чрезмерную худобу

Пользователи сети критикуют актрису Юлию Снигирь за чрезмерную худобу

Пользователи сети критикуют актрису Юлию Снигирь за чрезмерную худобу. Снигирь опубликовала в Инстаграм фото в довольно открытом платье, видны ее торчащие ключицы, тонкие руки.

//Общество

Авиакомпания "Россия" ответила на сообщения СМИ о возгорании самолета в Шереметьево

Авиакомпания "Россия" ответила на сообщения СМИ о возгорании самолета в Шереметьево

Авиакомпания "Россия" опровергла сообщения о возгорании самолёта в Шереметьево. По данным представителей перевозчика, во время подготовки самолета к вылету на одном из самолетов во время запуска второго двигателя произошел выброс продуктов сгорания авиакеросина.

//Новости СМИ2

//В мире

Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху назвал британского коллегу Бориса Джонсона Ельциным

Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху назвал британского коллегу Бориса Джонсона Ельциным

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху перепутал фамилию главы правительства Великобритании Бориса Джонсона, по ошибке назвав его Ельциным. Ошибся?

//Спорт

В сети обсуждают наряд Меган Маркл, болевшей в финале US Open за Серену Уильямс

В сети обсуждают наряд Меган Маркл, болевшей в финале US Open за Серену Уильямс

В сети обсуждают наряд британского принца Гарри, герцогини Сассекской Меган Маркл, болевшей в финале US Open за Серену Уильямс. 37-летняя Серена - подруга 37-летней актрисы Меган Маркл.

//Политика

Действующие главы регионов лидируют на выборах: Бабушкин, Беглов, Бочаров, Хабиров, Хорохордин

Действующие главы регионов лидируют на выборах: Бабушкин, Беглов, Бочаров, Хабиров, Хорохордин

Действующие главы регионов лидируют на выборах в Единый день голосования. Временно исполняющий обязанности петербургского губернатора Александр Беглов лидирует на выборах главы Санкт-Петербурга.

//Политика

По первым подсчетам, Александр Беглов лидирует на выборах губернатора Петербурга

По первым подсчетам, Александр Беглов лидирует на выборах губернатора Петербурга

Александр Беглов лидирует на выборах главы Санкт-Петербурга по итогам подсчета 0,1% протоколов участковых избирательных комиссий. Жители северной столицы выбирали губернатора и депутатов муниципальных советов.

//Общество

СКР возбудил уголовное дело в отношении экс-совладельца Промсвязьбанка Алексея Ананьева

СКР возбудил уголовное дело в отношении экс-совладельца Промсвязьбанка Алексея Ананьева

Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело в отношении бывшего совладельца Промсвязьбанка (ПСБ) Алексея Ананьева. Следственный комитет инкриминирует бывшему банкиру особо крупную растрату.

//В мире

Глава МИД Латвии выразил протест из-за выборов в Крыму

Глава МИД Латвии выразил протест из-за выборов в Крыму

В комментариях в сосцетях лишь один человек поддержал министра. Другие пользователи, включая МИД России, указали г-ну Ринкевичу, что присоединение Крыма было решено во время народного референдума.

//Новости партнеров

//Спорт

Хабиб Нурмагомедов стал самым популярным россиянином по числу подписчиков Instagram

Хабиб Нурмагомедов стал самым популярным россиянином по числу подписчиков Instagram

Боец из Дагестана Хабиб Нурмагомедов стал самым популярным россиянином по числу подписчиков Instagram. Количество подписчиков Нурмагомедова увечилось после того, как он победил борца Дастина Порье.

//Политика

Памфилова потребовала разобраться с противозаконными действиями депутата Романова на выборах в Петербурге

Памфилова потребовала разобраться с противозаконными действиями депутата Романова на выборах в Петербурге

Глава ЦИК РФ Элла Памфилова призвала разобраться с якобы использованием административного ресурса на муниципальных выборах в Петербурге со стороны депутата Госдумы от "Единой России" Михаила Романова.

//Политика

На довыборах в Хабаровском крае певица Вика Цыганова пока на третьем месте

На довыборах в Хабаровском крае певица Вика Цыганова пока на третьем месте

Певица Виктория Цыганова после обработки 37,78% протоколов занимает третье место на довыборах в Госдуму в Хабаровском крае. По данным ЦИК, артистка набирала 12,05% голосов избирателей.

//Политика

Радий Хабиров набрал на выборах главы Башкирии 79,2% голосов избирателей - данные Exit-poll

Радий Хабиров набрал на выборах главы Башкирии 79,2% голосов избирателей - данные Exit-poll

В Башкирии, по данным Exit-poll, на выборах главы региона Радий Хабиров набрал на 79,2 процента голосов избирателей. Явка избирателей по состоянию на 20 часов составила 65,4 процента.

//Происшествия

Штаб «Единой России» в крымской Евпатории облили краской

Штаб «Единой России» в крымской Евпатории облили краской

Региональный штаб партии «Единая России» в Евпатории облили краской неизвестные, стены здания на проспекте Победы исписали нецензурными выражениями. Об этом сообщает издание «Аргументы недели – Крым».

//Политика

Путин подписал указ об увольнении генерала, защищавшего в СКР интересы детей

Путин подписал указ об увольнении генерала, защищавшего в СКР интересы детей

Президент РФ Владимир Путин подписал указ об освобождении от должности старшего помощника председателя Следственного комитета России (СКР) генерал-майора юстиции Игоря Комиссарова.

//Авторы АН

Все авторы >>

//Новости партнеров

//самое читаемое

1

Один из обмененных украинцев рассказал о своей жизни за решеткой
2

Кремль рассказал чуть больше о разговоре с Зеленским... от греха подальше
3

Бывшая жена Чернышева уверена: Петр приложит все силы, чтобы вылечить Анастасию Заворотнюк
4

Пользователи сети критикуют актрису Юлию Снигирь за чрезмерную худобу
5

Путин подписал указ об увольнении генерала, защищавшего в СКР интересы детей

//Новости СМИ2

//Новости ADWILE

//Новости advert.mirtesen.ru

//Читайте также

//Новости Lentainform.com

Загрузка...
Загрузка...
//Наши партнеры