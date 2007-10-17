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Перезагрузка руководства

Дедовские методы управления бизнесом вытесняются компьютерными системами

№ 42(76) от 18.10.2007 [«Аргументы Недели », Константин ГУРДИН ]

Перезагрузка руководства
Программы для управления бизнесом недешевы, но экономят миллионы

Россия интегрируется в мировую экономику. Чтобы конкурировать на равных, нашим компаниям нужно вкладывать в «компьютерный интеллект» – системы управления бизнесом. Сейчас на такие инвестиции готовы лишь отдельные предприятия. Но скоро «взяться за голову» придется и всем остальным.

Верхи не хотят

Российские компании не спешат перестраивать дела «на заморский лад». Об этом говорят цифры: продажи систем управления предприятиями (ERP) в России идут ни шатко ни валко. По прогнозу аналитической компании IDC, в 2007 году отечественный бизнес потратит на них

12 млрд. рублей. На фоне западных конкурентов это капля в море. Например, европейские банки расходуют на те же цели 230 млрд. евро в год.

Эта экономия может ударить по глобальной конкурентоспособности нашего бизнеса. Дело в том, что в таких системах «зацементированы» лучшие мировые практики – опыт наиболее передовых фирм. По­купателю программы эти знания достаются в качестве «бесплатного приложения», ему не нужно набивать собст­венные шишки. Почему же российские предприниматели отказываются от такого подарка?

Главная причина – консерватизм мышления. «Только один из десяти руководителей российских предприятий готов реально совершенствовать бизнес-процессы», – объясняет председатель совета директоров компании «Логика Бизнеса» Александр Громов. Почти треть россий­ских начальников ничего не знает о современных технологиях управления. Каждого пятого босса заботит лишь скорый выход на пенсию.

А поучиться есть чему. На Западе в начале 1990-х годов произошла революция в управлении. Там перешли к проектному подходу. Он резко повышает производительность труда и при этом требует значительно меньшего числа «начальников и надзирателей». У нас же 90% предприятий рулят по старинке.

Другая беда – «декоративные» внедрения. «У меня на столе лежит рассылка одного из крупнейших банков: предлагают подписаться на финансовые услуги, – приводит пример генеральный директор «Оракл СНГ» Борис Щербаков. – Система у них есть, но если бы она действовала, они бы знали, что я давно уже пользуюсь тем, что они пытаются мне продать».

«Золотые» перчатки

Что может расшевелить директоров? Единственный рецепт – конкуренция. «Когда мы имеем дело с такими областями, как торговля, производство товаров массового спроса или продуктов питания, где конкуренция бешеная, там владельцы компаний сразу понимают, зачем нужны наши системы», – объясняет исполнительный директор «САП АГ» в странах Балтии и СНГ Алексей Шлыков.

Эффект порой настолько велик, что вложения окупаются за считанные месяцы. Лучшая иллюстрация – опыт Сыктывкарского целлюлозно-бумажного комбината, выделившего на автоматизацию 1% оборота. Деньги дали не от хорошей жизни: завод стоит в глухой тайге, с остальным миром его связывает лишь ветка железной дороги. Вагоны арендуют у РЖД, заказ на них нужно делать за месяц. До внедрения ERP нужное количество вагонов вычисляли на глазок и постоянно ошибались. За невозвращенные в срок составы РЖД начисляет штрафы, за год они достигали пятизначных цифр в валюте. «Экономический эффект после внедрения системы проявился сразу, – отмечает замгендиректора Сыктывкарского ЦБК Сергей Павлов, – сумма штрафов уменьшилась в пятьдесят раз».

Только один из десяти руководителей российских предприя­тий готов реально совершенст­вовать бизнес-процессы.

Еще ERP лечат главную болячку российского бизнеса – его «закрытость». Чем сильнее предприятие мухлюет с налогами, «черными кассами», тем больше воруют из кармана хозяина.

«Железные мозги» легко справляются с этой бедой. «Крупное российское химическое предприятие внедрило систему автоматизации бизнеса. Взглянув на первые данные, руководство пришло в ужас, – рассказывает ведущий консультант компании «ИКТ» Галина Ятчук. – Машина обнаружила, что сотрудники оптом закупали перчатки по 1,5 тысячи рублей за пару, тогда как красная им цена – 20 рублей. Раньше выявить это было просто нереально – компания приобретает для своих нужд более 25 тысяч различных товаров, все не проконт­ролируешь».

К тому же ERP обладает «интеллектом» и справляется с задачами, для которых крупные предприятия держат дивизионы экономистов. Показательный пример. На череповецком заводе ССМ-Тяжмаш (входит в группу «Северсталь») внедрили ERP-систему. Начальство было уверено, что прибыль приносит вся линейка продукции цеха по выпуску сменных деталей для мартеновских печей. Беспристрастная система в первый же день показала, что прибыльной является лишь одна позиция. В другом цехе программа обнаружила очень затратный участок, а в третьем – снизила необходимые для работы оборотные средства со 100 до 60 млн. рублей.

Но самый ошеломляющий эффект от ERP получают производители товаров массового спроса. Тут уместно выражение «промышленная революция». На ульяновской фабрике «Волжанка» до недавнего времени ассортимент пополняли дедовским способом. Новую продукцию разрабатывали так. Художник рисовал эскиз конфеты, его отправляли почтой в Германию, где делали форму для отливки в шоколаде. Форма возвращалась на фабрику. После этого изделие поступало к дегустаторам. Если они его одобряли, начинался не менее продолжительный процесс изготовления упаковки. Путь конфеты от рисунка до прилавка занимал полгода.

После внедрения компьютерной системы все изменилось. Теперь карамельки и шоколадные батончики моделируются на компьютере. Программа вычисляет «экономические параметры» сладости: себестоимость, транспортные расходы. Анализирует продажи предыдущих «моделей» и пытается предсказать спрос.

Затем компьютер приступает к моделированию «идеальной конфеты». Образцы автоматически передаются на станок, который изготавливает нужную форму. Теперь весь процесс от начала расчетов до поступления сладости к дегустаторам занимает всего сутки.

В ожидании конкурентов

Процесс внедрения ERP в российских компаниях набирает обороты. Прежде всего поставщики систем научились преодолевать «тихий саботаж» со стороны начальст­ва. «Оказалось, что внедрение нужно начинать не с головного офиса, а с предприятий, находящихся как можно ближе к производству. На местах преимущество от работы с системой очевидно. Так что неторопливых московских начальников начинают подгонять с периферии», – делится рецептом Алексей Шлыков.

Все чаще системы управления покупают компании из реального сектора экономики. Раньше 70% заказов обеспечивали сырь­евые гиганты, которым «по статусу» положено приобретать программы, работающие в крупных транснациональных корпорациях.

В этом году сырьевиков догнали энергетики – рост заказов обеспечила набирающая обороты реформа РАО «ЕЭС». Двукратный скачок совершил автопром – тут сказалась волна западных инвестиций в отрасль.

Скоро за ними потянутся и другие предприятия. Россия вступит в ВТО, и огромное количество бизнесов, которые жили до этого в «тихих тенистых углах», вынуждены будут бороться за выживание. Что они предпримут? Прежде всего будут повышать эффективность своего бизнеса.

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