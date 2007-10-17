СЛЕЗТЬ С «НЕФТЯНОЙ ИГЛЫ»!

КАЗАЛОСЬ бы, куда еще этому более чем успешному региону инвестиции? Зачем?! И так от желающих «присосаться» к нефтегазоносным пластам нет отбоя. Но экономические «стратеги» автономного округа, и в первую очередь губернатор Югры Александр Филипенко, смотрят в будущее. Оставаться навечно регионом, который большинство сограждан воспринимают исключительно как всероссийскую сырьевую «кладовую», здесь не собираются.

Да, этот факт и оспаривать никто не будет. Сегодняшнее благополучие зиждется именно на нефти и газе. Говорить о том, что это не вечно, рановато. Позволительно было бы почивать на лаврах, тем более что цифры говорят сами за себя. Валовый региональный продукт (ВРП) на душу населения выше, чем в «эталонных» Соединенных Штатах, в целом достиг «космических» 2 трлн. рублей. Доля автономного округа в российском бюджете превышает 17%. Это не просто регион-донор, это целая «станция по переливанию крови».

Около 1,5 млн. жителей Югры не чувст­вуют себя обделенными. Высокая заработная плата, различные программы, финансируемые из окружного бюджета, позволяют с оптимизмом смотреть вперед. Абсолютное большинство и не предполагает перебираться на «большую землю» – что там, в «столицах», хорошего? А здесь кроме нефти с газом «бескрайнее море тайги», чистейшие реки и города с инфраструктурой на зависть столичной. Зима – да, суровая. Зато и привычной в средней полосе мерзкой, пробирающей до костей сырости нет. Как нет и всеразъедающей слякоти на улицах, которую так ненавидят жители мегаполисов. Есть желание погреть косточки? Милости просим на борт самолета, дефицита предложений курортной южной экзотики в стране и за рубежом давно нет.

Только инвестиции этому «раю земному» все равно нужны. В этом смысле правильным ориентиром, возможно, стали страны Персидского залива. По-хорошему озабоченные тем, что, кроме моря, песка и «благословенной» нефти, у них ничего нет. Точнее, не было.

Практичные шейхи

АРАБСКИЕ шейхи оказались людьми практичными. Вкладывают сверхдоходы от нефтяных фонтанов в гостиничный бизнес, высокотехнологичные производства, настойчиво «образовывают» собственное население. Только учись, где хочешь. Если ты родился, например, в Кувейте или ОАЭ, то стоит только изъявить желание, Сорбонна и Оксфорд, сотни престижнейших институтов и университетов по всему свету широко распахнут двери своих аудиторий посланцам этих богатейших стран.

И постепенно образ нефтедобывающего Ближнего Востока меняется. Он благополучно прошел путь от нищих шейхов-бедуинов, которые потом вдруг окунулись в море денег. Пережил показушные и безумные траты первых нефтяных миллиардов. И сегодня стал нормальным и прагматичным, порой даже скуповатым. Блеск и мишуру заменили дорогущие деловые костюмы и самые совершенные ноутбуки.

Пусть к каждому кустику зелени и пальмам дубайских курортов приходится подводить индивидуальные «системы» полива, но теперь это курорты мирового уровня. Активно развиваются самые различные отрасли промышленности. И если случится непоправимое – «черное золото» иссякнет – этот мир уже не останется на обочине мировой цивилизации.



80 инвестпроектов – готовность №1



МЕЖДУНАРОДНЫЙ инвестиционный форум «Югра-2007» служит тем же целям – созданию региональной экономики, не подверженной колебаниям мировых цен на нефть, максимально ориентированной на производство конечного продукта. Простейший пример – экспорт древесины. Что стоит дороже, необработанное бревно или готовые панели, доски, комплекты мебели? Ответ очевиден. Тогда зачем отдавать сырье, которое принесет перекупщикам и всей остальной цепочке тысячи процентов прибыли? Не лучше ли часть ее оставить на месте? Но для этого необходимо привлекать в регион инвесторов-производителей, владеющих самыми передовыми технологиями. Там, где трудовые ресурсы стоят дорого, без высоких технологий делать нечего. Бесконечный «человеческий конвейер» с миллиардами рабочих рук – удел стран Юго-Восточной Азии. Там нищее население готово на все. Средняя заработная плата на сот­нях автомобильных заводов в Китае не превышает 100 долл. США в месяц.

В России за эти деньги работать толком никто не будет. Да и дефицит трудовых ресурсов в последние годы все чаще дает о себе знать. Средний возраст населения в Ханты-Мансийском автономном округе – чуть более 30 лет, а количест­во работающего населения составляет практически половину от общего числа жителей, чего нет ни в одном другом регионе России. Выход один – развивать те отрасли, где требуются высококвалифицированные кадры, где один специалист работает, как сто китайцев. И инвестиционных проектов, ориентированных на наиболее выгодное использование природных особенностей региона на форуме «Югра-2007», представлено предостаточно.