Новый глава Сбербанка
№ 42(76) от 18.10.2007 [ «Аргументы Недели » ]
ГРЯДУТ большие перемены в руководстве крупнейшей кредитной организации России – Сбербанка. После того как Андрею Казьмину, 12 лет возглавлявшему банк, предложили должность главы Почты России, единственным кандидатом на его кресло стал экс-министр экономического развития Герман Греф.
На днях его кандидатуру утвердил Наблюдательный совет Сбербанка. Однако голосование прошло не единогласно. Против Грефа высказались все нынешние руководители банка, входящие в Наблюдательный совет. Это сам Андрей Казьмин, первый заместтель председателя правления Алла Алешкина и зампред Белла Златкис. Кроме того, семь топ-менеджеров Сбербанка, включая Казьмина, продали принадлежащие им акции Сбербанка.
Формальных причин отказать Грефу не было. Он соответствует основным требованиям ЦБ к руководителям банков: получил высшее юридическое образование и имеет опыт работы в кредитных организациях (был управляющим от России в ЕБРР).
Для Сбера назначение Грефа – вполне нормальная новость. Он обладает большим политическим ресурсом. Собирается продолжать развивать розничное направление банка. Единственная неприятность – возможный уход очень сильного банкира Аллы Алешкиной, которая осуществляла практически все оперативное управление гигантом. Чтобы найти подобную замену, Грефу придется потрудиться.
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