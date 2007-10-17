Батька заманивает «Газпром»
№ 42(76) от 18.10.2007 [ «Аргументы Недели » ]
ПЕРЕД началом следующего года президент Белоруссии Александр Лукашенко пытается выторговать у «Газпрома» выгодные цены на газ.
В частности, он предлагает российскому концерну взамен строительства газопровода «Северный поток» по дну Балтийского моря проложить новую трубу по территории Белоруссии, рядом с уже существующим газопроводом «Ямал-Европа». А чтобы было заманчиво, батька обещает не брать деньги за транзит.
Однако «Газпром», не раз обжегшись на «щедрых» обещаниях соседей, скорее всего, на это не пойдет. И продолжит строительство «Северного потока», который напрямую свяжет Россию и Германию и обеспечит независимость от транзитных государств.
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