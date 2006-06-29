Четыре шага к «дачной амнистии»?

НОВЫЙ закон позволяет в упрощенном порядке оформить дачу и другие строения на участке типа летних домиков, бань, гаражей. Владельцу нужно подать декларацию о наличии помещения с кадастровым номером земельного участ­ка и подробное описание зданий. А затем на основании этих документов он зарегистрирует их без всяких строительных разрешений. Благодаря этому экономится примерно половина сегодняшних затрат.

Шаг первый

СОБЕРИТЕ документы о собст­венности на участок. Акт о предоставлении земельного участка можно получить у председателя вашего садового кооператива или в земельном комитете. Если таковых нет, то возьмите копию домовой книги, выписку из реестра собственников или выписку из похозяйственной книги. Их дают в местной администрации или управлении садового товарищества.

Вместо акта о предоставлении земельного участка и его заменителей вы можете воспользоваться другим документом о собственности - свидетельством о праве на этот земельный участок. Его выдает Федеральная служба регистрации при предоставлении следующих документов: кадаст­рового номера, технического паспорта (если на участке есть строения), справки садового товарищества о принадлежности участка.

Получать акт выгоднее тем, кто приобрел участок до введения Земельного кодекса в 2001 г., а через Федеральную регистрационную службу идти легче тем, кто купил дачу недавно.

Шаг второй

ПОЛУЧАЕМ кадастровый план участка. Сперва для этого надо провести межевание - определить границы и площадь вашего надела. Этим занимаются коммерческие фирмы. Работы могут занять 2-3 месяца, и обойдутся в от 5 до 15 тыс. руб. в зависимости от региона. Кстати, для изготовления кадастрового плана необходимо получить письменное согласие соседей по участку. Без их подписей план не будет составлен. Если соседи с границами не согласны, то вопрос придется решать в суде.

Шаг третий

ЭТОТ этап неизбежен для тех, у кого на участке есть построенный без ведома чиновников дом. Вам помимо документов о собственности на участок еще необходимо получить в БТИ техпаспорт на постройку. А его выдают только при наличии кадастрового плана.

Шаг четвертый

ПОСЛЕДНИЙ. Весь комплект документов - свидетельства о собст­венности и кадастровый план - надо отнести в Земельный комитет. Выверив данные, он передаст бумаги в местное отделение Федеральной регистрационной службы, которая и выдаст вам свидетельство о государственной регистрации на участок и строения. По новому закону, стоимость процедуры регистрации снижается с 500 до 100 руб., и она не должна превышать 15 дней. Основанием для отказа могут быть только недостаточный перечень документов и то, что участок по каким-то причинам запрещен к приватизации. Например, участок может находиться в водоохранной или какой-либо другой запретной зоне.

P.S. К сожалению, у законопроекта остался ряд минусов. Например, региональным властям передается право устанавливать максимальный размер стоимости межевания. А она является самой дорогой процедурой при регистрации земельного участка. Кроме того, процесс по-прежнему займет несколько месяцев.