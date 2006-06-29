Состояние на спичках

ИСХОДНЫЙ материал для спичек - узловатые толстенные чурбаки из российской сосны. На конвейере Балабановской спичечной фабрики с них первым делом сдирают «шкуру», отсекая толстую просмоленную кору и рыхлый слой ствола. Эти отходы идут на изготовление качественного ДСП. И дух в этом цеху стоит самый настоящий лесной, хвойный.

Далее хитроумные пилы разделывают получившиеся деревянные цилиндры на тонкие полоски. Из них после сушки в спецпечи и штампуются спички. Затем специальный автомат отбраковывает нестандартные заготовочки - чуть кривые, темные на цвет или расщепленные. Они, словно пустые гильзы из пулемета, так и сыпятся в «отход». Тем временем следующий агрегат окунает полноценные деревянные палочки партиями по сто штук в «горючую смесь». Минута - и спички попадают в коробки. Здесь-то специалисты и вернули меня с Плюка на Землю. Выяснилось, что никакой «спичечной мафии» нет, а обнаруженная погрешность - «вина» автомата-укладчика, который кладет их в коробок в соответствии с допустимой технологической погрешностью.

Между тем бывший начальник Всероссийского научно-исследовательского института деревообрабатывающей промышленности Юрий Сергачев рассказал, что одна спичка - это не так уж мало. При нынешних объемах производства, по штучке за год можно «скопить» более 7,3 млрд. спичек! А это ни много ни мало - 182 млн. коробков. Даже если продать их оптом по 10 коп., в карман «осядет» 18 с лишним млн. рублей! Ну и кто скажет после такого, что спичка - это мелочь?

Парадоксальный факт

В КИТАЕ, который, кстати, приворовывает российский лес, не пропадает ни одна опилка. Как выгоднее распилить бревно, просчитывает компьютер. Брус идет на строительство и мебель, горбыль - на доски. Из отходов горбыля - кривых досок - делают дощечки для ящиков. Из того, что останется, - зубочистки. А бракованные зубочистки размалывают в муку и делают женские тампоны.

Тут задумаешься, а стоит ли из бревна спичку делать.

А ВЕДЬ в Советском Союзе не было товара дешевле: копейка - коробок. Но при этом производством спичек занимались 23 фабрики, из которых Россия унаследовала 16. Сегодня же, по словам Юрия Сергачева, у нас реально функционирует лишь половина, и только две из них - на полную мощность. «Оборудование на фабриках устарело. И на многих работа окупается с трудом», - говорит специалист.

Несмотря на проблемы, российский «спичпром» выпускает свыше 20 млн. коробков ежедневно. В принципе, такой объем продукции в среднем соответствует потребностям рынка. Постсоветскому пространству, включая Прибалтику, необходимо 8,4 млн. условных ящиков. Условный ящик - это 50 тыс. зажиганий. Если все посчитать, то получится около 10 млрд. коробков по 40 спичек.

А вот европейский рынок нас не привечает. Во-первых, упаковка не та. Во-вторых, большие у них претензии к составу зажигательной смеси. Она содержит не только серу (12%) и бертолетовую соль (50%), но и соли тяжелых металлов типа марганца (38%). А последние в развитых странах давно числятся в списке запрещенных.

Однако и на территории бывшего СССР у нас есть серьезные конкуренты, в первую очередь, в Белоруссии. Минск проводит очень грамотную политику по защите своих производителей на внутреннем рынке. В соответствии с решением белорусских властей торговые организации в республике обязаны закупать спички по фиксированным, достаточно высоким ценам. Что позволяет им «бить» ценой российские спички даже у нас в стране.

У нас же ситуация обратная. Производители находятся в полной зависимости от торговли, которая и получает сверхприбыли от продажи «кц». Себестоимость коробка составляет 16 коп., завод продает его по 23 копейки. Но найти в розничной торговле коробок дешевле 50 коп. практически невозможно. Словом, вся наценка в 100% оседает в карманах продавцов.

В советские времена «нажиться» на спичках было намного сложнее. Тогда коробок спичек обходился изготовителю в 0,8 коп., а в розницу он поступал по 1 копейке. Разница в 20% по­крывала расходы на транспорт и реализацию.

Как бы там ни было, вскоре коробок спичек может стать раритетом. Спички вытесняются зажигалками, больше появляется кухонных плит с электроподжогом. В 1990 г. каждый гражданин СССР использовал в год 74 коробка спичек, а сейчас этот показатель в России упал до 28. И в ближайшей перспективе потребление снизится до 5-6 коробков на человека в год.