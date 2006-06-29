Коньяки и вина исчезнут с прилавков
№ 8(8) от 29.06.2006 [«Аргументы Недели », Андрей ГУЛЮТИН ]
РОССИЯНЕ могут столкнуться с алкогольным дефицитом и очередями за импортным спиртным. Дело в том, что с 1 июля 2006 г. заканчивается действие старых акцизных марок на импортный алкоголь. И соответственно, все это спиртное автоматически становится нелегальным. Уже на этой неделе во многих магазинах покупатели могли прочитать объявления о том, что в ближайшие дни торговля спиртным будет приостановлена. А в палатках продавцы устроили настоящую распродажу заморских вин и коньяка - скидки доходили до 50%. Как рассказали нам в комитете производителей алкогольной продукции Ассоциации европейского бизнеса в РФ, среди импортеров спиртного началась паника. А все большее число магазинов пытается возвратить оптовикам продукцию.
Впрочем, по словам пресс-секретаря Союза производителей алкогольной продукции Дмитрия Доброва, власти все же задумались о путях решения проблемы. Чиновники подготовили проект постановления, который позволит переклеить акцизные марки старого образца на новые до конца года. Решит ли это проблему, пока не ясно. Ведь чтобы переклеить марки, надо отвезти бутылки на специальный склад. А это огромные транспортные расходы и куча бумажной работы.
Если власти опоздают с принятием необходимых мер, то последствия будут непредсказуемыми.
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