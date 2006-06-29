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На убийстве дипломатов акции подскочили в цене

№ 8(8) от 29.06.2006 [«Аргументы Недели », Андрей ЧЕРНОВ ]

 В КОНЦЕ прошлой и начале нынешней недели фондовый рынок по-прежнему пребывал в состоянии спячки, в которую впал в середине июня. Акции практически не росли и не падали - индекс РТС изменился в большую сторону всего на 1,5%. Можно сказать, крупные игроки покинули рынок, отдав его во власть мелким спекулянтам.

 Однако во вторник ситуация изменилась. Биржа испытала серьезную встряску в связи с убийством российских дипломатов в Ираке. Россия заявила, что случилось «непоправимое», и потребовала созыва Совета безопасности ООН. «Из-за напряженности вокруг Ирака нефть во вторник подорожала почти на 2 доллара, - рассказывает аналитик ИК «Атон-Лайн» Дмитрий Голубков. - А за ней на 7% подскочил в цене «Лукойл», на 4% - «Сургутнефтегаз». Подорожал почти на 8% «Норильский никель». Его подъем специалисты объясняют довольно значительным ростом цен на цветные металлы.

 Почти в два раза вырос и оборот торгов. Сумма сделок только с акциями «Лукойла» за день составила 10 млрд. рублей. «Был хороший западный спрос», - говорят брокеры. «Но можно ли считать, что эти крупные заказы приходят надолго и начинается новая волна роста?» - размышляет Дмитрий Голубков. Ведь лето традиционно - период отпусков и затишья.

 Однако инвесторов подогревает намеченный на ближайшее время выход на биржу акций «Роснефти». Тем более, поговаривают, что власти, заинтересованные в успешном IPO этой госкомпании, сейчас всячески будут способст­вовать подъему цен на акции. В частности, довольно странным выглядит резкое подорожание «Лукойла» на фоне незначительного роста акций других нефтяных компаний. А «Лукойл» - та компания, с которой сравнивают «Роснефть».

 По оценкам экспертов, в ближайшие неделю-две акции могут подорожать на 5-10%. А аналитики компании Deutsche UFG прогнозируют рост индекса РТС к концу 2007 г. до 2100 пунктов. Хотя сейчас он равен 1400 пунктам.

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