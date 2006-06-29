ПОДОБНОЕ в России происходит впервые. Некоторые сравнивают это со второй волной приватизации. Но если тогда собственность доставалась за копейки, то теперь придется платить рыночную цену. Раньше не было никакой гарантии, что предприятие не обанкротится или из него не выведут все активы. Теперь за этим будут следить многочисленные службы и, что важнее, - иностранные акционеры.

Но самая большая притягательность события в том, что за компанией стоят не пустые фантики вроде билетов МММ или безумно привлекательная идея создания «народного автомобиля». На кону - конкретные нефтяные вышки и неф­теперерабатывающие заводы.

Да и история создания холдинга, по сути, льстит сознанию рядового россиянина, наяву воплощая лозунг: «Нефть - народу, олигархов - на нары». Основу «Роснефти» составляет компания «Юганскнефтегаз», ранее принадлежащая Михаилу Ходорковскому. Но олигарх сидит в тюрьме, а его бывшие предприятия, влив в государственную «Роснефть», предлагают населению.

Пока акций «Роснефти» нет на бирже вообще. Они появятся только в июле. Размещение будет происходить сразу на трех площадках: Лондонской фондовой бирже, Московской межбанковской валютной бирже и в Российской торговой системе. А простые граждане могут купить акции в Сбербанке и еще нескольких других банках (см. «Как купить «Роснефть»). Минимальная сумма заявки составит 15 тыс. рублей. По сути, IPO - так называется эта процедура - дает возможность купить акции на самом старте. Правда, не факт, что их цена будет дальше расти.

Как купить «Роснефть»

1. Заключить с банком договор на предоставление брокерских и депозитарных услуг (хранение акций). Распространяться акции будут через Сбербанк, «Альфа-банк», «Газпромбанк», «Уралсиб», «Атон», «Ренессанс Капитал», «Тройку Диалог», Deutsche UFG.

2. Заключить с банком соглашение о покупке акций «Роснефти».

3. Подать заявку на покупку.

4. Перечислить деньги на счет до окончания приема заявок.

5. В течение 5 дней после определения цены акций банк предоставит покупателю информацию о сделке и вернет деньги, которые не были потрачены.

Так банкуют и немцы, китайцы

ОРГАНИЗОВАВ «народное размещение», российское правительство не изобрело велосипед - это обычная практика за рубежом. В 1996 г. в покупке акций немецкого телефонного монополиста «Дойче Телеком» приняли участие 3 млн. немцев. А французская «Электрисити дэ Франс» в прошлом году продала акций населению на 7,4 млрд. долларов.

Распространяют бумаги своих гос­предприятий среди населения и развивающиеся страны. Одно из крупнейших в мире IPO провел в мае Государственный Банк Китая. 900 тыс. жителей Гонконга купили 10% банка за 9,7 млрд. долларов. В очередях за акциями банка китайцы простояли четыре дня.

Зачем крупным компаниям связываться с частником? Ответ прост. «Народные IPO» позволяют привлечь компании больше денег, нежели при распространении среди искушенных в финансовых вопросах крупных инвесторов. Кроме того, для компаний куча физических лиц с маленькими пакетами акций - что манна небесная. Они не будут путаться под ногами и вмешиваться в управление. А сделав покупку, долго хранят верность - в отличие от биржевых спекулянтов.

Довольно при таком раскладе и государство. Сбережения населения из-под матрацев перетекают в предприятия и начинают работать на экономику.

Мы за ценой не постоим

ГЛАВНЫЙ вопрос - сколько это стоит. Как рассказали нам в «Роснефти», ценовой диапазон определен на уровне 5,85-7,85 долл. за акцию, что соответствует цене компании в 60-80 ­млрд. долларов. Иначе говоря, вложив 15 тыс. руб., вы получите от 70 до 95 акций. Сколько конкретно, сказать пока нельзя. Это определится после 10 июля, когда закончится прием заявок. Если желающих будет море, то акции продадут по максимальной цене, если с гулькин нос, то - по минимальной.

Всего в ходе IPO компания намерена разместить около 15% акций на 9-12 млрд. долларов. Причем в России из них останется только треть, а остальное получат иностранные инвесторы в Лондоне.

В отличие от рядовых вкладчиков, которые уже стоят в очередях, чтобы подать заявку, аналитики без пиетета относятся к «Роснефти». «Уж слишком высокую цену просит за себя компания, - говорит аналитик ИК «Солид» Денис Борисов. - Мы оценили ее в 55 млрд. долл. и считаем, что в ближайшие год-полтора она может подорожать до 75 млрд. долларов». А если «Роснефть» продаст себя по верхней границе диапазона - по 80 млрд. долларов? Сколько же тогда нужно ждать, чтобы получить навар?

Аналитики говорят, что привлекательнее выглядит другая нефтяная компания - «Лукойл», которая уже давно торгуется на бирже. У нее в два раза больше выручка (см. таблицу), на 20% больше добыча, а стоит 64 млрд. долл. - тот минимум, который хочет получить «Роснефть».

Правда, у «Роснефти» есть свои козыри. Это - самые большие в мире запасы нефти. «Плюс она может дешево получить остатки ЮКОСа», - добавляет начальник аналитического отдела ИК «Брокеркредитсервис» Максим Шеин.

Как бы то ни было, вложения в неф­тяную компанию с прицелом на долгий срок могут оказаться делом вполне выгодным. Ведь достойной альтернативы «черному золоту» пока не изобрели, причем оно все дорожает в цене. И если брокеры могут запрыгнуть в уходящий вагон в любой момент после IPO, то рядовому вкладчику вряд ли удастся сделать это вовремя.

«Роснефть» проигрывает «Лукойлу»

«Роснефть» проигрывает «Лукойлу» по добыче и выручке, но обгоняет по запасам

«Роснефть» «Лукойл» Добыча нефти 75 млн. тонн 90 млн. тонн Выручка 24 млрд. долл. 56 млрд. долл. Прибыль 4,2 млрд. долл. 6,4 млрд. долл. Запасы нефти 3,4 млрд. тонн 2,6 млрд. тонн Запасы газа 2 трлн. кубометров 0,7 трлн. кубометров Текущая стоимость 60-80 млрд. долл.* 64 млрд. долл.

* - оценка компании.

Данные: «Роснефти», «Лукойла».