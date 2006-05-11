ПОЧУВСТВУЙ СЕБЯ ХОДОРКОВСКИМ

Вскоре каждый россиянин сможет получить частичку бывшей собственности Ходорковского. Государственная компания «Роснефть», которая заполучила основные предприятия ЮКОСа, предложит населению купить ее акции. Вот только стоит ли это делать?

ГОСУДАРСТВО уже давно мечтает привлечь средст­ва населения, хранящие­ся под матрацем, в экономику. По оценкам экспертов, они составляют до 50 млрд. долларов. Однако затея у чиновников не особо-то получается. В банках слишком низкие процентные ставки. А на фондовый рынок простому россиянину сложно попасть: многие не знают, как это сделать, а кто знает – боится.

Вот и решили чиновники крупнейшую нефтяную компанию России предложить населению напрямую. Летом «Роснефть» разместит свои акции на бирже на 20 млрд. долларов. Часть акций будет предложена крупным инвесторам на лондонской и российской биржах. А часть, по словам руководителя Федеральной службы по финансовым рынкам Олега Вьюгина, будет продаваться населению через Сбербанк. Если бы все акции продавались россиянам, то вышло бы по 140 долларов на человека.

С одной стороны, это хорошо. Население получит доступ к акциям, которые считаются более доходным финансовым инструментом, чем банковские вклады. А акции нефтяных компаний считаются одними из самых надежных – без неф­­­ти мир пока жить не научился. «Роснефть» к тому же занимает ведущее место в мире по запасам нефти. Вот и ждут специалисты появления акций этой компании с нетерпением, полагая, что они станут одной из наиболее популярных бумаг.

С другой стороны, подобные вложения всегда сопряжены с риском. Например, известный американский финансист Джордж Сорос, известный в свое время как человек, обваливший доллар, назвал компанию «государственным инструментом» и призвал западных инвесторов бойкотировать покупку ее акций. Впрочем, знающие люди утверждают, что Запад просто хочет сбить цену.

А вы будете покупать «Роснефть»?

Начальник аналитического от­дела ИК «Олма» Владимир Детинич:

– Пока не ясно, по какой цене будут размещаться акции. Но инструмент интересный. Нефтяная промышленность является ведущей в нашей стране и вряд ли когда-нибудь умрет. Вместе с тем, мы полагаем, что когда акции «Роснефти» появятся, то цена у них будет справедливая, и рассчитывать, что она будет сразу расти, не стоит. Однако, если смотреть на перспективу, то акции «Роснефти» можно купить для детей или в расчете получить прибавку к пенсии. Рисков мало, так как по ее обязательствам практически отвечает государство.



Адвокат Михаила Ходор­ков­с­ко­го Евгений Бару:

– «Роснефть» будут покупать либо люди, у которых есть сильная вера в надежность компании, либо люди с очень хорошим чувством юмора. Ведь до судебных разбирательств и претензий от различных структур этой собст­венностью владел ЮКОС. А она впоследствии, по моему мнению, была отчуждена незаконным способом. Мне кажется, что для людей, которые руководствуются этическими соображениями, покупка станет невозможной.

Сейчас действия по аресту и реализации имущества ЮКОСа в судах могут выглядеть законно. Но, как говорится, время покажет. Известны случаи, когда незаконным владельцам приходилось возвращать собст­венность назад.

Что касается меня, то я акции вообще не приобретаю и не думаю, что отойду от этого правила в этот раз.



Бухгалтер средней школы №34 города Рязань Любовь Ивановна:

– Я, может быть, и хотела, но после всех пирамид в 1990-х годах у меня недоверие к таким вещам. Кроме того, если и покупать, то нужно разбираться, что к чему. Я вот прессу читаю и кое-что слышала о «Роснефти». А многие в нашей школе о ней не знают.

И главное – сколько акция будет стоить? Если 1 тыс. руб., то это еще может заинтересовать население. Дороже – вряд ли.



Председатель комитета Гос­ду­мы по экономической политике и предпринимательству Валерий Драганов:



– Сегодня стал бы. Хотя, как и большинство советских граждан, был «кинут» господином Березовским и его знаменитой «АВВой». У нас есть планы создания механизмов, которые позволят народу участвовать в обладании такими богатствами, как нефть, газ.

«Роснефть» — одна из наиболее устойчивых нефтяных компаний, которая к тому же находится под контролем государст­ва. И если она обнаружит еще стремление быть прозрачной компанией и делиться с акционерами дивидендами, то это будет весьма интересный вариант для вложения средств. Правда, я сперва бы посмотрел в течение года, как она работает.



Писательница Татьяна Толс­тая:



– Я вообще не покупаю никаких акций, будь то «Роснефть» или пивоваренная компания.