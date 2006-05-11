ПОЧУВСТВУЙ СЕБЯ ХОДОРКОВСКИМ
Мы выяснили, готовы ли люди покупать акции «Роснефти»
№ 1(1) от 11.05.2006 [ «Аргументы Недели » ]
ГОСУДАРСТВО уже давно мечтает привлечь средства населения, хранящиеся под матрацем, в экономику. По оценкам экспертов, они составляют до 50 млрд. долларов. Однако затея у чиновников не особо-то получается. В банках слишком низкие процентные ставки. А на фондовый рынок простому россиянину сложно попасть: многие не знают, как это сделать, а кто знает – боится.
Вот и решили чиновники крупнейшую нефтяную компанию России предложить населению напрямую. Летом «Роснефть» разместит свои акции на бирже на 20 млрд. долларов. Часть акций будет предложена крупным инвесторам на лондонской и российской биржах. А часть, по словам руководителя Федеральной службы по финансовым рынкам Олега Вьюгина, будет продаваться населению через Сбербанк. Если бы все акции продавались россиянам, то вышло бы по 140 долларов на человека.
С одной стороны, это хорошо. Население получит доступ к акциям, которые считаются более доходным финансовым инструментом, чем банковские вклады. А акции нефтяных компаний считаются одними из самых надежных – без нефти мир пока жить не научился. «Роснефть» к тому же занимает ведущее место в мире по запасам нефти. Вот и ждут специалисты появления акций этой компании с нетерпением, полагая, что они станут одной из наиболее популярных бумаг.
С другой стороны, подобные вложения всегда сопряжены с риском. Например, известный американский финансист Джордж Сорос, известный в свое время как человек, обваливший доллар, назвал компанию «государственным инструментом» и призвал западных инвесторов бойкотировать покупку ее акций. Впрочем, знающие люди утверждают, что Запад просто хочет сбить цену.
А вы будете покупать «Роснефть»?
Начальник аналитического отдела ИК «Олма» Владимир Детинич:
– Пока не ясно, по какой цене будут размещаться акции. Но инструмент интересный. Нефтяная промышленность является ведущей в нашей стране и вряд ли когда-нибудь умрет. Вместе с тем, мы полагаем, что когда акции «Роснефти» появятся, то цена у них будет справедливая, и рассчитывать, что она будет сразу расти, не стоит. Однако, если смотреть на перспективу, то акции «Роснефти» можно купить для детей или в расчете получить прибавку к пенсии. Рисков мало, так как по ее обязательствам практически отвечает государство.
Адвокат Михаила Ходорковского Евгений Бару:
– «Роснефть» будут покупать либо люди, у которых есть сильная вера в надежность компании, либо люди с очень хорошим чувством юмора. Ведь до судебных разбирательств и претензий от различных структур этой собственностью владел ЮКОС. А она впоследствии, по моему мнению, была отчуждена незаконным способом. Мне кажется, что для людей, которые руководствуются этическими соображениями, покупка станет невозможной.
Сейчас действия по аресту и реализации имущества ЮКОСа в судах могут выглядеть законно. Но, как говорится, время покажет. Известны случаи, когда незаконным владельцам приходилось возвращать собственность назад.
Что касается меня, то я акции вообще не приобретаю и не думаю, что отойду от этого правила в этот раз.
Бухгалтер средней школы №34 города Рязань Любовь Ивановна:
– Я, может быть, и хотела, но после всех пирамид в 1990-х годах у меня недоверие к таким вещам. Кроме того, если и покупать, то нужно разбираться, что к чему. Я вот прессу читаю и кое-что слышала о «Роснефти». А многие в нашей школе о ней не знают.
И главное – сколько акция будет стоить? Если 1 тыс. руб., то это еще может заинтересовать население. Дороже – вряд ли.
Председатель комитета Госдумы по экономической политике и предпринимательству Валерий Драганов:
– Сегодня стал бы. Хотя, как и большинство советских граждан, был «кинут» господином Березовским и его знаменитой «АВВой». У нас есть планы создания механизмов, которые позволят народу участвовать в обладании такими богатствами, как нефть, газ.
«Роснефть» — одна из наиболее устойчивых нефтяных компаний, которая к тому же находится под контролем государства. И если она обнаружит еще стремление быть прозрачной компанией и делиться с акционерами дивидендами, то это будет весьма интересный вариант для вложения средств. Правда, я сперва бы посмотрел в течение года, как она работает.
Писательница Татьяна Толстая:
– Я вообще не покупаю никаких акций, будь то «Роснефть» или пивоваренная компания.
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