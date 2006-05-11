КАК ВЫБИВАЮТ ДОЛГИ

Вслед за бла­га­ми ци­ви­ли­за­ции в ви­де ипо­теч­ных, ав­то­мо­биль­ных и пот­ре­би­тельс­ких кре­ди­тов к нам приш­ли и проб­ле­мы: по дол­гам на­до пла­тить. В Рос­сии долж­ни­ка­ми раз­лич­ных ор­га­ни­за­ций – бан­ков, со­то­вых ком­па­ний, стра­хов­щи­ков – чис­лит­ся от 0,5 до 1 млн. че­ло­век. Нап­ри­мер, од­ним толь­ко бан­кам, по све­де­ни­ям Цент­ро­бан­ка, рос­си­я­не от­ка­зы­ва­ют­ся возв­ра­щать 28 млрд. руб­лей. Таков уровень просроченной задолженности по потребительским кредитам.

Долги получают в несколько этапов



ТЕХНОЛОГИЯ взаимодействия с должником в принципе у всех похожа. Сперва должнику звонят домой сотрудники кредитного отдела и напоминают о необходимости погасить долг. Для острастки могут связаться с поручителями или родителями должника, чтобы те тоже «капали» ему на мозги. В большинстве случаев такое воздействие срабатывает – на добропорядочных заемщиков звонок из банка, который пока еще воспринимается как более-менее могущественная структура, производит впечатление. «Телефон – самое удобное и дешевое средство работы с должником, – говорит директор дирекции по работе с задолженностью Национального банка «ТРАСТ» Кирилл Ципривуз. – Себестоимость обработки одного клиента составляет около 300 рублей».



Однако вариант «дешево и сердито» срабатывает не всегда. В этом случае на переговоры выезжают работники службы безопасности банка. Они, как правило, не размениваются по мелочам и посещают крупных должников, не вернувших хотя бы 30 тыс. рублей. Выезд сотрудника стоит денег, да и человек может просто не пустить их на порог. Такими способами проблемы улаживаются в половине случаев.



В последнее время должников у банков стало так много, что они сами перестали справляться. И приходится подключать к работе специальные компании – так называемые коллекторские агентства, которые занимаются сбором долгов.



В одной из таких компаний мне удалось побывать. За столами в небольшом офисе сидели крепкие ребята – готовые персонажи для боевиков. «Бывшие сотрудники МВД и ФСБ, – хвалится ведущий специалист агентства Игорь Кабанов. – Многие прошли Афганистан и Чечню». Паяльниками и бейсбольными битами они, конечно, не пользуются, успокаивает Игорь, но действуют довольно жестко. В принципе арсенал тот же, что и у банкиров: телефон и очные переговоры. «Их преимущество в том, что они знают психологию переговоров, владеют методиками вербовки», – говорит Игорь.



Впрочем, если попадается сложный клиент, который скрывается или взял кредит по подложному паспорту, то сотрудники агентства обращаются к старым связям в силовых структурах. По базе МВД могут выяснить настоящий и прошлый адреса, с кем состоит в родстве, имеет ли автомобиль. А на жулика при старании можно и уголовное дело завести по статье «мошенничество». Ведь одно дело сотрудникам ОБЭП самим за мелкими ворами гоняться, другое – возбудить дело по документам, уже подготовленным коллекторским агентством.



Стоит отметить, что издержки банка или агентства по взысканию долгов перекладываются на плечи должника.



Суд без дела

В СУД на должника подают, когда никакие уговоры не помогают. В принципе, судебные приставы, которые исполняют решения судей, по закону обладают большой властью. Так, вернувшись из Турции, одна моя знакомая обнаружила на мобильном телефоне долг в 180 долларов. Не долго думая, она выбросила сим-карту и подключилась к другому оператору. Эта легкомысленность ей обошлась значительными неприятностями – при проверке документов на дороге автоинспекция арестовала ее машину. А дело в том, что сотовая компания подала на девушку в суд, в результате которого было вынесено решение о взыскании с нее долга. Однако она проигнорировала требования, и к делу подключился судебный пристав, который отправил в автоинспекцию постановление об аресте имущества. Освободить машину девушка смогла, только уплатив долг.



И это только одна из мер воздействия на неплательщика. Например, пристав может направить исполнительный лист по месту работы. И с должника бухгалтерия, какая бы родная ни была, будет автоматически удерживать до половины зарплаты. А еще пристав может наложить запрет на выезд из страны. По запросу пристава, таможенники в аэропорту не пропустят должника через окно паспортного контроля.



У пристава также большие возможности по розыску имущества неплательщика. Они могут посылать запрос в ГИБДД о наличии машины, выяснять в налоговой службе и регистрационной палате, какие у него есть квартиры и дачи, а в Сбербанке интересоваться счетами. И все для того, чтобы на обнаруженное имущество наложить арест.



Впрочем, это внушительно выглядит в теории. На практике приставам приходится сталкиваться с большими трудностями. Например, тот же ответ из налоговой инспекции может идти полгода. А по закону пристав должен взыскать долг в течение 2 месяцев. Поэтому если долго нет ответа, то приставу легче составить акт о невозможности взыскания и вернуть исполнительный лист взыскателю. Тем более что у приставов вал работы – до 900 дел на каждого.



Но самое неприятное в работе пристава, что, явившись по месту жительства должника, часто он не может описать имущество. В 70% случаев его не пускают на порог. Сломать же дверь решится не каждый. Прокуратура может расценить это как превышение полномочий.



Кроме того, люди стали шибко грамотные. «Еще в процессе суда переписывают имущество на супругов, – говорит пристав-исполнитель Иван Кравцов. – А телевизоры со стиральными машинками перед нашим приходом вывозят к родственникам. Можно прийти и увидеть голые стены. А человек, между тем, ездит по доверенности на дорогом авто».



Поэтому ни банки, ни компании стараются до суда не доводить. Возможно, проблему поможет решить созданное недавно бюро кредитных историй. Не выплатил долг в срок – неплательщика занесут в черный список, и двери многих банков будут для него закрыты. А пока с кредитами в России аномальная ситуация.



По словам вице-президента Ассоциации региональных банков Александра Хандруева, в Европе доля просроченных кредитов составляет 2-3%, а у нас 10% и продолжает расти. В прошлом году количество выданных ссуд увеличилось на 40%, при этом невозвращенных на 60%. Между тем ясно, что за невозвраты расплачиваться все равно будет потребитель повышенными процентными ставками. По оценкам экспертов, если бы банки не перекладывали убытки на потребителй, ставки по кредитам были бы на четверть ниже.