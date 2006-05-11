ЗНАЛ БЫ ПРИКУП, ЖИЛ БЫ В СОЧИ

Глядя на бурный рост акций российских предприятий, граждане РФ все охотнее доверяют деньги паевым фондам. По данным агентства Investfunds.ru, с начала года они отнесли в ПИФы 15,4 млрд. руб., причем 4,8 млрд. рубл. поступило только за апрель.

ЛИХОРАДКА охватила население еще в конце прошлого года. За 2005 г. индекс Российской торговой системы (РТС), отражающий «среднюю температуру» по бирже, вырос более чем на 78%. О впечатляющих результатах фондового рынка широко заговорили в газетах, журналах и на телевидении. Даже президент Владимир Путин отметил успехи российского фондового рынка. «Это абсолютный рекорд для мира и для нашей страны», – сказал глава государства.



На бурно растущих акциях солидный доход своим пайщикам принесли и ПИФы – от 23% до 89%. Естественно, столь большие барыши не шли ни в какое сравнение с доходами по банковским вкладам. И наиболее храбрые граждане после праздников потянулись в фонды. Как рассказывают в управляющих компаниях, людям пришлось стоять в очередях, чтобы купить паи. Впрочем, покупатели не прогадали – индекс РТС вырос с начала года еще на 50%.



Пайщиками становятся люди самых разных специальностей: от нефтяников до бухгалтеров – и возраста: от 10 до 80 лет. Игра «голубыми фишками» (крупнейшими компаниями) начинает приобретать размах народной забавы. А в результате рост демонст­рируют почти все бумаги, и вопрос, в какие акции выгоднее инвестировать свободные средства, – это вопрос колебаний десятка процентов. Главное, чтобы над предприятием не нависала угроза банкротства или принудительной национализации.



Даже вкладчиков, много повидавших на своем веку, с некоторых пор одолевают рефлексии и сомнения. Есть от чего. Либерализация акций Газпрома уже на следующий день привела к росту цены его акций на 30%. А за год газовый гигант подорожал в 2,5 раза. Не меньше выросли бумаги Сбербанка. Но знать бы прикуп, жить бы в Сочи.



Тем не менее, сейчас надо быть осторожными. «Акции растут почти непрерывно уже больше года. По всем учебникам вот-вот должен начаться спад», – говорит газете «Аргументы i время» начальник информационно-аналитического отдела Национальной лиги управляющих Алексей Пушков. В част­ности, еще в марте высокопоставленные чиновники заговорили о том, что на рынке зреет «пузырь».



«Однако, это не означает, что у рынка нет перспективы: значительный потенциал роста есть у средних и малых компаний», – говорит А. Пушков. Сейчас людям, владеющим паями, следует смотреть, что происходит с ценой на нефть. Если она будет падать, то за ней станут дешеветь и нефтяные компании. Привлекательными выглядят акции региональных энергетических компаний.

Особенно, если не будет сбоев в реформе электроэнергетике. Меньше всех в последнее время подорожали акции телекоммуникационных предприятий, таких как «Ростелеком», «Уралсвязьинформ». Причина – правительство все не решается начать приватизацию связной отрасли. Но если такое решение будет принято, то эти компании могут значительно подорожать.



В дальнейшем газета «Аргументы i время» будет рассказывать об опасностях, подстерегающих неискушенного инвестора.

