О «ВРЕДНОСТИ» ДЕНЕГ ДЛЯ БЕДНЫХ

В нашу рубрику «Ценный аргумент» «Аргументы i время» будет приглашать экспертов, которые расскажут о насущных проблемах экономики, о подводных течениях в океане больших денег, о грядущих проблемах и возможных коллапсах. Рубрику открывает

ГОСУДАРСТВО захлебывается от нефтедолларов. Это не шальные деньги, как нас уверяют, «упавшие с неба». А героический труд советских геологов и нефтяников, наших отцов и старших братьев принес богатство нашей стране.

Но – не нам.

Правительство рапортует: Стабилизационный фонд достиг 1,8 трлн. рублей. Всемирный банк пообещал: если не тратить деньги на нужды страны, а продолжать вкладывать их в иностранные ценные бумаги (то есть развивать конкурентов), то через четверть века Стабфонд достигнет 2,3 трлн. долларов (63 трлн. рублей!).

Однако, уже сейчас денег у государства больше, чем у СССР в лучшие его годы. Золотовалютные резервы Центробанка – свыше 205 млрд. долларов. Не используемые средства бюджета (часть из которых лежит в Стабфонде) – более 85 млрд. долларов. Всего более 290 млрд. долларов.

Правящая бюрократия не тратит их на нужды России прежде всего из-за лени. Зачем что-то делать людям, у которых и так все хорошо?

Вторая причина безделья вечна – «разворуем». Однако все страны мира – и наша тоже – когда возникало желание, решали эту проблему. А люди, которые не могут не воровать, должны сидеть.

Третья причина – боязнь инфляции. И не важно, что она вызвана не избытком денег у россиян, а произволом монополий, на который бюджетные траты не влияют. Специальные исследования показали, что, например, денежные выбросы для обеспечения прожиточного минимума, на которое государство тратит примерно 260 млрд. руб. в год, не ускоряют инфляцию.

Не желая использовать средства на благо страны, государство отказывается от своих неотъемлемых обязанностей. «Стерилизация» денег, по меньшей мере, неуместна, когда количество бездомных детей едва ли не больше, чем после гражданской войны, а население сокращается со скоростью 843 тыс. человек в год.

По данным социологического центра Ю. Левады, 13% россиян не хватает денег на еду, 50% - на одежду, 88% – на простую бытовую технику. Уровень нищеты – 13%, бедности – 88%, а государство спасает не людей, а статистику инфляции, хотя экономика не ощущает разницы между 10 и 13%.

Начать надо с обеспечения права человека на жизнь. Сейчас экономическое выражение этого права – прожиточный минимум, пищевая ценность которого близка к ценности пайка немецкого военнопленного в 1941 году.

Второй шаг – поддержка рождаемости. Российская семья в среднем хочет иметь 2,5 детей, а имеет 1,5 из-за нехватки денег. Пособие на ребенка должно быть достаточным для его воспитания.

Третий шаг – сделать доступным для всех качественное здравоохранение и образование.

Помимо восстановления человеческого капитала, нужна модернизация производства. Деньги государства (в первую очередь в виде гарантий по кредитам) должны идти на обновление инфраструктуры, развитие науки, технологий.

Деньги на это – едва ли не впервые за всю историю – есть. Осталось дополнить их ответственностью и интеллектом.