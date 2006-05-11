«ЖИГУЛИ» ПОЧИНЯТ ОБОРОНЩИКИ

«Это огромные деньги, — мечтательно говорит аналитик Deutsche UFG Елена Сахновская. — На них можно с нуля создать 2-3 хорошие модели». Причем начиная от их разработки, обкатки и заканчивая строительством завода и поддержкой производителей комплектующих. Для сравнения: сам «АвтоВАЗ» сейчас стоит 1,1 млрд. долларов.

Эмиссары государства



ЧИНОВНИКИ не раз пытались поднять на ноги отечественный автопром. Вводили таможенные пошлины на подержанные иномарки. Затем решили, что спасти его можно, сделав частью международных корпораций.

Однако, как они ни бились, «АвтоВАЗ» продолжал терять покупателей. По словам аналитика ИК «Атон» Татьяны Капустиной, его доля уменьшается на 1'2% в год. Если в 2004 году она составляла 44%, то сейчас уже 42%. Причем происходит это на фоне покупательного бума и растущего спроса на автомобили. «АвтоВАЗу» не помогает даже политика сдерживания цен, при которой он старается не поднимать их выше инфляции. «Меняется структура покупок, – объясняет Татьяна Капустина. – Если у людей появляются деньги, то они покупают более дорогие, но зато качественные автомобили. Так, общероссийские продажи в долларах выросли на 20%, а в штуках только на 8%».

На этот раз ситуацию решили исправлять кардинальным способом – изнутри. В конце прошлого года на «АвтоВАЗе» с подачи государства произошла смена руководства. Вместо Владимира Каданникова, возглавля ющего завод почти 20 лет, ключевые посты заняли представители ФГУП «Рособоронэкспорт». Председателем совета директоров «АвтоВАЗа» стал зам. гендиректора ФГУПа Владимир Артяков, а президентом – начальник департамента Игорь Есиповский.

Новые руководители сразу озвучили амбициозные планы. Построить новый завод мощностью 450 тыс. автомобилей в год и разработать три новые платформы В, С и D класса. Первый – это класс компактных машин (типа «Опель Корса»), второй – класс средних машин («Фольксваген Гольф», «Жигули»), третий – бизнес-класс («БМВ» 3-й серии, «Фольксваген Пассат»). На осуществление планов завод намерен потратить до 5 млрд. долларов. Причем с финансированием поможет государство: либо даст денег напрямую из инвестфонда, либо обеспечит гарантиями по кредитам.

«3-4 года – это жесткие сроки, но в течение указанного времени абсолютно реально провести внутреннюю реорганизацию на предприятии, построить новый завод и поставить на производство новые модели», – ответил на вопрос газеты «Аргументы i время» президент «АвтоВАЗа» Игорь Есиповский.

Однако, эксперты скептически относятсяк планам автогиганта. «В России уже собрались автопроизводители со всего мира. И чтобы стать конкурентоспособным, «АвтоВАЗу» нужно делать ставку на автомобиль послезавтрашнего дня», – считает аналитик ИК «Брокеркредитсервис» Севастьян Козицын. На создание автомобиля собственными силами потребуется 1 млрд. долларов. Однако, даже если вопрос с деньгами решится, то история с выходом в свет «Калины», которую начали разрабатывать еще в начале 90-х годов, внушает мало оптимизма.

Более подходящий вариант – покупка платформы у иностранного концерна. Но загвоздка в том, что ни один концерн не согласится продать новый автомобиль. Тому пример Горьковский автозавод, который в апреле купил в США завод у DaimlerChrysler по производству приговоренных к списанию автомобилей Chrysler Sebring и Dodge Stratus.

— Как поступили в Китае? Ввели запретительные пошлины на ввоз готовых авто. А концернам предложили создавать заводы на основе совместных предприятий. Постепенно произошла передача технологий, а дальше оставалось только оттачивать качество, – рассказывает Елена Сахнова из Deutsche UFG. – В России западные компании стараются создавать заводы сами, как, например, Ford.

«А поэтому не нужно ломиться в закрытую дверь, – говорит Севастьян Козицын из «Брокеркредитсервиса». – «АвтоВАЗу» следует сосредоточиться на выпуске народного автомобиля стоимостью 5-6 тыс. долларов. Только здесь он побьет конкурентов. За базу реально взять «девятку» или «Калину». Чтобы удешевить их, государство могло бы, например, снизить тариф на электричество, железнодорожные перевозки».



Убыток в 2 млрд. рублей



КАК бы то ни было, гигантские планы и лоббистские возможности новых управленцев вселили в инвесторов большой оптимизм. И они усердно скупали акции «АвтоВАЗа», которые взлетели в цене на 60%. Однако радоваться оказалось рано. Как показала финансовая отчетность компании, приход антикризисных менеджеров не помог заводу. Последний квартал прошлого года, когда на предприятии менялась власть, стал провальным – «АвтоВАЗ» получил убыток в 2,1 млрд. рублей. Официально в компании всю вину свалили на тарифы естественных монополий и переоценку имущества. Эксперты считают, что это лукавство, хотя доля правды здесь есть.

По мнению Елены Сахновой из Deutsche UFG, наполеоновские планы «АвтоВАЗа» скорее похожи на освоение денег из бюджета. А чем меньше прибыль, тем на большую помощь можно рассчитывать. Например, западные компании на 5 млрд. долларов могли бы настроить в России заводов, как куличей. В частности, Ford построил завод во Всеволжске за 150 млн. долл., Renault обзавелся заводом в Москве на базе АЗЛК за 250 млн. долл., Toyota собирается создать производство в Санкт-Петербурге за 150 млн. долл., и 200 млн. долл. готов вложить в северной столице Nissan.

Сколько будет стоить новый автомобиль от «АвтоВАЗа» в свете таких затрат, пока не скажет ни один эксперт. Но в чем-то они сходятся единогласно – дороже 10 тыс. долл. иномарку-«Жигули» покупать не будут.