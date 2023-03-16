Шольц заявил, что ФРГ за последние восемь месяцев стала независимой от поставок газа и нефти из России

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Источник: РИА "Новости"

канцлер ФРГ Олаф Шольц, Wolfgang Kumm/dpa

Канцлер ФРГ Олаф Шольц в рамках выступления в бундестаге утром в четверг, 16 марта, заявил, что за последние восемь месяцев Германия стала независимой от поставок газа и нефти из России.

Олаф Шольц утверждает, что за вышеуказанный период ФРГ полностью поменяла свое обеспечение энергией посредством полностью новых соединений, а также терминалов для сжиженного природного газа. Канцлер обратил внимание на то, что прошедшей зимой "никому не пришлось мерзнуть".

Ранее власти Германии сообщили, что страна намерена построить пять государственных плавучих терминалов для СПГ.