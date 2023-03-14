Россия может стать лидером по добыче атлантической трески

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Всероссийская ассоциация рыбопромышленников сообщила, что в связи со снижением запасов атлантической трески в Норвегии, на протяжении нескольких лет являющейся её самым крупным добытчиком, РФ имеет все шансы занять лидирующую позицию по добыче данного вида рыбы. По прогнозам специалистов, в текущем году промысел норвежской трески уменьшится на 92 тысячи тонн – с 370 тысяч в 2022 г. до 278 тысяч тонн. В России объемы тоже убавятся, но в меньшем соотношении – с 340 до 306 тысяч тонн, т. е. на 34 тысячи т.



Всего же в 2023 г. промысел трески может достигнуть исторически низкого показателя в 1 млн т. из-за депрессивного состояния её запасов. Снижение предложения ожидаемо приведёт к росту цен на треску на мировом рынке и, соответственно, на повышение спроса среди потребителей на более дешевую белую рыбу: минтай, тилапию, пангасиус.



В январе 2023 г. экспортная цена на атлантическую треску из России по сравнению с тем же периодом 2022 г. увеличилась до $4,8 за килограмм продукта, т. е. на 19,6%. А вот внутренняя цена по состоянию на 13 марта по сравнению с прошлогодним периодом снизилась на 11,8% - с 285 до 255 руб. за кг.