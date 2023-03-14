Россия может стать лидером по добыче атлантической трески

Всероссийская ассоциация рыбопромышленников сообщила, что в связи со снижением запасов атлантической трески в Норвегии, на протяжении нескольких лет являющейся её самым крупным добытчиком, РФ имеет все шансы занять лидирующую позицию по добыче данного вида рыбы. По прогнозам специалистов, в текущем году промысел норвежской трески уменьшится на 92 тысячи тонн – с 370 тысяч в 2022 г. до 278 тысяч тонн. В России объемы тоже убавятся, но в меньшем соотношении – с 340 до 306 тысяч тонн, т. е. на 34 тысячи т.
Всего же в 2023 г. промысел трески может достигнуть исторически низкого показателя в 1 млн т. из-за депрессивного состояния её запасов. Снижение предложения ожидаемо приведёт к росту цен на треску на мировом рынке и, соответственно, на повышение спроса среди потребителей на более дешевую белую рыбу: минтай, тилапию, пангасиус.
В январе 2023 г. экспортная цена на атлантическую треску из России по сравнению с тем же периодом 2022 г. увеличилась до $4,8 за килограмм продукта, т. е. на 19,6%. А вот внутренняя цена по состоянию на 13 марта по сравнению с прошлогодним периодом снизилась на 11,8% - с 285 до 255 руб. за кг.
Аргументы Недели → Самое читаемое
Актер сериала «Склифосовский» Александр Толубаев умер в возрасте 72 лет из-за продолжительной болезни
Полянский: Россия распространила в СБ и ГА ООН переписку с Данией, Норвегией и ФРГ по расследованию подрыва «Северных потоков»
ВСУ готовятся к летней кампании 2023 года; США готовят Польшу к войне с Россией и намерены воевать до последнего поляка
- #ЗАУГЛОМ Как олигархи-предатели Фридман и Авен выводят млрд долларов прямо сейчас. Кто остановит?
- 17:34 Путин: финансовая система России стала крепче, санкции Запада её не сломили
- 17:28 Путин заявил, что российский бизнес легко заменил ушедшие с рынка западные компании
- 17:20 Путин заявил, что в 2022 году в России собрали рекордный урожай зерна
- 17:06 Путин заявил, что безработица в РФ находится на исторически минимальном уровне в 3,6 процента
- Telegram | (Подписаться) Голливудский актер Стивен Сигал признался, что он «на сто процентов русофил и на миллион процентов русский»