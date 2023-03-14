Путин: финансовая система России стала крепче, санкции Запада её не сломили

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Источник: ТАСС

Президент России Владимир Путин заявил, что финансовая система России стала крепче, несмотря на то, что западные санкции пытались сломить её.

Также глава государства отметил, что все получилось благодаря целенаправленным действия ЦБ, правительства и крупнейших российских финансовых учреждений.

«Сейчас с полной уверенностью можно сказать, что финансовая система России не только выстояла под этим давлением – она укрепилась, стала более самостоятельной и развивается на собственной базе. И развитие идет уверенно», – сказал Путин.