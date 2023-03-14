Эксперт Коган: дефицит валюты будет увеличиваться

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Источник: Агентство Бизнес Новостей

Maksim Konstantinov / globallookpress.com

В настоящее время в России доллары и евро можно купить только за наличные, что обусловлено дефицитом иностранной валюты. Об этом рассказал автор Telegram-канала bitkogan Евгений Коган.

Согласно словам специалиста, которые приводит Агентство Бизнес Новостей, конвертируемую валюту на данный момент можно приобрести исключительно за наличные средства. Он отметил, что в таких покупках нет ничего экономически неграмотного, ведь если какой-то товар становится дефицитным, то его надо брать.

Коган также добавил, что, вероятнее всего, со времен дефицит валюты будет увеличиваться, поэтому хранение долларов под матрасом становится суровой правдой жизни.