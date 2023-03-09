The Epoch Times: масштабные санкции Запада, наложенные на Россию, становятся самым грандиозным просчетом в современной истории

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Санкции коллективного Запада в отношении России не только не сломили преследуемую ими страну, но и дали абсолютно обратный эффект. Такое мнение выразили в своей публикации для издания Epoch Times обозреватель Лорэнс Соломон и экономист Патриция Адамс.

Масштабные санкции Запада против России становятся самым грандиозным просчётом Запада в истории - в этом убеждены авторы аналитической статьи. Согласно их суждению, вместо желаемой цели инициаторов санкций - ослабить Россию, привести к её изоляции и тяжёлому экономическому упадку - используемые меры Запада достигли противоположного результата. Санкции западных стран нанесли серьёзный ущерб не России, а собственной экономике, привели к высокой инфляции, нехватке энергоносителей и рецессии. Между тем, «Россия не только смогла пережить санкции, но и процветать» - констатируют обозреватели Epoch Times.

Помимо прочего, Адамс и Лорэнс в своем материале отметили, что коллективный Запад фактически близок к исчерпанию ресурсов вооружения для поставок Украине и с трудом производит достаточное количество боеприпасов для поддержки Киева, тогда как Россия, находящаяся под санкциями, по этому показателю опережает США и страны Западной Европы.

Как известно, санкции были введены в отношении России в связи с началом специальной военной операции на Украине в феврале 2022 года. С каждым днем в западных СМИ увеличивается количество публикаций аналитиков, всё увереннее заявляющих о том, что политические позиции России прочны, а США теряют свое мировое господство из-за украинского конфликта.