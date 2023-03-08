Помощник канцлера ФРГ Кукис заявил, что отказ от российского газа стал для Германии огромным стрессом

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Источник: РИА "Новости"

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Помощник канцлера ФРГ по экономическим вопросам Йорг Кукис заявил, что решение отказаться от импорта российского газа стало для Германии огромным стрессом, поскольку заменить его оказалось очень сложно.

Йорг Кукис на полях проходящей в Хьюстоне международной энергетической конференции CERAWeek отметил, что более половины объемов поставок газа из России приходилось на Германию, вследствие чего заменить их было крайне непросто.

Напомним, недавно канцлер ФРГ Олаф Шольц в интервью телеканалу CNN заявил, что экономика страны "с легкостью" пережила отказ от российского "голубого топлива".