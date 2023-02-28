Политолог Аватков: «Россия должна получать не меньше преференций, чем те, в кого она активно инвестирует»

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Источник: ПолитЭксперт

Maksim Konstantinov / globallookpress.com

Россия рассматривает Среднюю Азию как своего ключевого партнера во многих вопросах, а Киргизия является одним из главных звеньев нарастающего сотрудничества с регионом. Об этом во время беседы с интернет-изданием «ПолитЭксперт» рассказал политолог и тюрколог Владимир Аватков.

Согласно словам эксперта, на Россию приходится 27,7% от всего объема внешней торговли Киргизии, что говорит об особом характере партнерских отношений между странами.

Как отметил Аватков, Москва продолжает наращивать инвестиции в энергетическую сферу республики, помогая строить Куланакскую ГЭС, выделив на это 44 миллиона долларов. Также Россия занимается проектом строительства цементного завода в Чуйской области, который, как ожидается, будет производить более 1,5 миллиона тонн цемента в год.

При этом политолог напомнил, что Россия должна получать преференций от экономического сотрудничества не меньше, чем Киргизия.