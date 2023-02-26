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Источник: РИА "Новости"

Москва, argumenti.ru/society/2023/02/813606

Обозреватель французского издания Valeurs Actuelles Мерьядек Раффре заявил, что России с легкостью удалось свести на нет последствия санкций со стороны западных стран и перестроить экономику.

Мерьядек Раффре обратил внимание на то, что в Москве хорошо снабжены магазины, а рестораны и ночные клубы по-прежнему переполнены.

По словам журналиста, российским властям удалось обуздать инфляцию и стабилизировать рубль, а также избежать катастрофы в промышленном секторе. Уточняется, что с рынка РФ ушло не так много западных компаний.