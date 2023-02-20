Подписывайтесь на «АН»:

Telegram

Дзен

Новости

Также мы в соцсетях:

ВКонтакте

Одноклассники

Twitter

Аргументы Недели → Экономика 13+

ВВП РФ упал на 2,1 процента по данным Росстата

, 18:56

В Росстате сообщили, что ВВП России по итогам 2022 год снизился на 2,1%.

При этом объем ВВП в текущих ценах достиг 151,4556 трлн руб.

Подписывайтесь на Аргументы недели: Новости | Дзен | Telegram