ВВП РФ упал на 2,1 процента по данным Росстата

В Росстате сообщили, что ВВП России по итогам 2022 год снизился на 2,1%.
При этом объем ВВП в текущих ценах достиг 151,4556 трлн руб.
Аргументы Недели → Экономика 13+
20 февраля 2023, 18:56
В Росстате сообщили, что ВВП России по итогам 2022 год снизился на 2,1%.
При этом объем ВВП в текущих ценах достиг 151,4556 трлн руб.
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Экономика
Общество