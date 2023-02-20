Никогда такого не было, и вот опять: индекс блинов в России заметно вырос

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20 февраля 2023, 13:56 Александр Крохмаль, Журналист

Фото: Unsplash.com

Индекс блинов в среднем по России вырос на 7%. Аналитики подсчитали, что это блюдо теперь обойдётся в 93 рубля. В расчёт были приняты яйца, молоко, мука, подсолнечное масло, соль и сахар.

Жителям Новосибирска блины обойдутся дороже. Общий набор там стоит 103 рубля. А вот в Казани блины можно испечь за 90 рублей. В столице индекс составил 99 рублей. Это на 5% больше, чем годом ранее.

Также проанализирована и стоимость добавки к блинам, без которой, как известно, никуда не деться. За сгущённое молоко нужно будет выложить 107 рублей, а за банку варенья – 148. Это на 2% выше, чем в прошлую Масленицу.

Отмечается подорожание блинов в общепите. В среднем за порцию надо заплатить 142 рубля, что на 18% выше уровня 2022 года.