Под национализацию в Крыму попали до семисот объектов украинских олигархов и политиков

Глава крымского парламента Владимир Константинов в воскресенье, 19 февраля, сообщил, что под национализацию в республике попали около 700 объектов украинских олигархов, политиков и бизнесменов.
Крымский парламент ранее принял решение о национализации имущества некоторых олигархов, связанных с киевской властью и совершающих недружественные шаги в отношении РФ. Глава Крыма Сергей Аксенов уточнил, что все средства от продажи будут направлены на нужды участников СВО.
Владимир Константинов уточнил, что с начала работы антитеррористической комиссии в Крыму национализированы были около 700 объектов движимого и недвижимого имущества.