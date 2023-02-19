Под национализацию в Крыму попали до семисот объектов украинских олигархов и политиков

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19 февраля 2023, 11:18 Источник: РИА "Новости"

Крым, Server Amzayev/globallook.com

Глава крымского парламента Владимир Константинов в воскресенье, 19 февраля, сообщил, что под национализацию в республике попали около 700 объектов украинских олигархов, политиков и бизнесменов.

Крымский парламент ранее принял решение о национализации имущества некоторых олигархов, связанных с киевской властью и совершающих недружественные шаги в отношении РФ. Глава Крыма Сергей Аксенов уточнил, что все средства от продажи будут направлены на нужды участников СВО.

Владимир Константинов уточнил, что с начала работы антитеррористической комиссии в Крыму национализированы были около 700 объектов движимого и недвижимого имущества.