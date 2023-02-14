Экономист Разуваев: «Включение РФ в серый список налоговых юрисдикций - это практика отмены!»

Аргументы Недели → Экономика 13+

14 февраля 2023, 14:42 Антон Николаев,

Александр Разуваев считает, что внесение ЕС России в «серый список» налоговых юрисдикций никак не скажется на российской экономике. Такое мнение он высказал изданию «Аргументы недели».

«Такое решение, по их мнению, принято из-за того, что с точки зрения налогов, у нас непрозрачная налоговая система. Ранее они перестали считать наши биржи законными площадками. Это практика отмены, о которой говорят. Они еще могут обосновать это тем, что у нас действует ограничение на вывод капитала, инвестиции заморожены на Московской бирже. Но нам все равно сейчас. Я не знаю, когда у нас будет нормализации отношений с ЕС, но она будет, что позволит отменить такое решение. Я считаю, что у нас нормальная налоговая система, основные деньги берутся с налогового экспорта в казну и т. д. Это решение никак не повлияет на экономические взаимоотношения».

Напомним, что Евросоюз обновил так называемый серый список налоговых юрисдикций, добавив в него Россию, Британские Виргинские острова, Маршалловы острова и Коста-Рику, говорится в сообщении Совета ЕС.