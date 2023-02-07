Обуховский завод взялся за реорганизацию «дочек»

К предприятию планируют присоединить Всероссийский научный исследовательский институт и Завод радиотехнического оборудования.
Обуховский завод из Санкт-Петербурга запустил реорганизацию своих дочерних предприятий и компаний. Весь процесс перестановок в инфраструктуре рассчитан на двенадцать месяцев. Об этом сообщают местные СМИ.
Через год в состав Обуховского завода войдут такие организации, как Всероссийский научный исследовательский институт радиоаппаратуры (ВНИИРА) и Завод радиотехнического оборудования. К самим нововведениям было решено прибегнуть после издания директивы правительства РФ.
Согласно этому документу к Обуховскому заводу должны присоединиться все АО «Концерн ВКО «Алмаз-Антей», находящиеся на территории Санкт-Петербурга.
Отметим, что Завод радиотехнического оборудования занимается разработкой систем и комплексов техники специального назначения. В то время как ВНИИРА специализируется на производстве средств организации и управления воздушным движением.
Аргументы Недели → Самое читаемое
Политолог Марков: соболезнования Зеленского Турции с пожеланием о продолжении поставок Украине — выдающиеся «по аморальности»
- #ЗАУГЛОМ Александр Новиков о Прибалтике, Польше, Собчак, Галкине* и ЧВК «Вагнер»
- 21.12.22 16:19 Петербуржцы в новогоднюю ночь не смогут запускать фейерверки во дворах
- 21.12.22 14:32 Ветераны получат выплаты в честь 80-летия прорыва блокады Ленинграда
- 21.12.22 13:05 Циклон «Франциска» заковал Петербург в ледяной панцирь
- 21.12.22 12:07 СК возбудил второе ледовое дело в Петербурге
- Telegram | (Подписаться) Опасность землетрясения в Турции и Сирии недооценили