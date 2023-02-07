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Аргументы Недели. Санкт-Петербург → Экономика

Обуховский завод взялся за реорганизацию «дочек»

, 20:12

Обуховский завод взялся за реорганизацию «дочек»
Фото: goz.ru

К предприятию планируют присоединить Всероссийский научный исследовательский институт и Завод радиотехнического оборудования.
Обуховский завод из Санкт-Петербурга запустил реорганизацию своих дочерних предприятий и компаний. Весь процесс перестановок в инфраструктуре рассчитан на двенадцать месяцев. Об этом сообщают местные СМИ.
Через год в состав Обуховского завода войдут такие организации, как Всероссийский научный исследовательский институт радиоаппаратуры (ВНИИРА) и Завод радиотехнического оборудования. К самим нововведениям было решено прибегнуть после издания директивы правительства РФ.
Согласно этому документу к Обуховскому заводу должны присоединиться все АО «Концерн ВКО «Алмаз-Антей», находящиеся на территории Санкт-Петербурга.
Отметим, что Завод радиотехнического оборудования занимается разработкой систем и комплексов техники специального назначения. В то время как ВНИИРА специализируется на производстве средств организации и управления воздушным движением.

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