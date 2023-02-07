Экономист Разуваев: «С бюджетом РФ все будет хорошо!»

Аргументы Недели → Экономика 13+

7 февраля 2023, 15:29 Антон Николаев,

Министерство финансов РФ, Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

Александр Разуваев считает, что дефицит российского бюджета нивелируется высокими ценами на нефть. Такое мнение он высказал изданию «Аргументы недели».

«Понятно, что на дефицит бюджета повлияли расходы СВО. Налогов стало собираться намного меньше, так как потолок нефтяных цен все равно бьет. На «Газпром» налоговая нагрузка была увеличена за счет продажи юаней из ФНБ. Бюджетный дефицит так или иначе покрывается. Плюс к этому у нас очень низкое соотношения долга ВВП. Я еще добавлю, что можно провести приватизации, например, продать через «Сбер», «ВТБ» акции «Росатома», «РЖД». Golden Sucks рисует больше $100 за баррель в этом году, поэтому какой бы не был дисконт, с нашим бюджетом все будет хорошо!»

Ранее Минфин РФ оценил дефицит бюджета РФ в январе в 1,76 трлн рублей.