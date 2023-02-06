Украина национализировала российские активы на сумму 54 миллиона долларов

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6 февраля 2023, 19:06 Источник: РИА "Новости"

флаг Украины, unsplash.com/photos/kl4iaOnqKZc

Служба безопасности Украины в понедельник, 6 февраля, сообщила, что имущество предприятий по производству титана, принадлежащих гражданам РФ, было национализировано на сумму более 54 миллионов долларов.

Согласно материалам СБУ, к настоящему моменту высший антикоррупционный суд удовлетворил иск Министерства юстиции о передаче в государственную собственность страны предприятий, которые ранее принадлежали Михаилу Шелкову и Сергею Чемезову.

Общая стоимость переданного украинской стороне имущества составляет не менее двух миллиардов гривен (свыше 54 миллионов долларов).