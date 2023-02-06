В Минфине сообщили, что дефицит бюджета РФ в январе составил 1,76 триллиона рублей

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6 февраля 2023, 18:19 Источник: Министерство финансов РФ

Министерство финансов РФ, Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

Федеральный бюджет Российской Федерации в январе 2023 года был исполнен с дефицитом в 1,760 триллиона рублей. Соответствующая информация содержится в материалах Министерства финансов страны.

Согласно последним данным, расходы увеличились на 59% и составили 3,117 триллиона рублей. Объем поступивших доходов достиг 1,356 триллиона рублей, что на 35% ниже объема поступлений доходов в январе прошлого года.

Отмечается, что нефтегазовые доходы составили 426 миллиардов рублей – на 46% меньше показателей, зафиксированных в январе минувшего года. Ненефтегазовые доходы достигли 931 миллиард рублей, снизившись к январю 2022 года на 28%.