Экономист Кобяк: «Цифровой рубль - это возможность избежать бюрократии»

Аргументы Недели → Экономика 13+

6 февраля 2023, 16:57 Антон Николаев,

Павел Кобяк считает, что цифровой рубль способен уменьшить коррупцию, а также искоренить мошеннические схемы, связанные с банковскими картами . Такое мнение он высказал изданию «Аргументы недели».

«При введении цифрового рубля в обиход для расчетов между компаниями и физлицами у государства появится возможность отслеживать переход этих цифровых рублей от самого ЦБ РФ до конечного потребителя. Это возможно благодаря системе блокчейна, которой сохраняется запись о каждой транзакции в сети. Для государства введение цифрового рубля будет является отличным элементом для контроля. Сейчас идет огромное движение в области легализации отмыванию доходов. У нас есть закон, по которому банки запрашивают дополнительные элементы. Чтобы избежать бюрократии, цифровой рубль можно в одно мгновение поставить в стоп и заблокировать денежные средства у любого физического и юридического лица, если у ЦБ возникнут подозрения насчет легальности получения денег. Мошенники, например, которые крадут деньги с карт, могут быть автоматически заблокированы, а деньги вернутся обратно владельцу».

«Я не думаю, что это останется на словах. О цифровом рубле заявлялось в 2021-2022 годах. В этом году ЦБ РФ должен начать тестировать цифровой рубль. Я думаю, что в скором времени будет предоставлена акции, где можно будет обменять свои деньги на цифровой рубль».

Ранее министр финансов РФ Антон Силуанов заявил, что цифровой рубль будет интересен для бюджета из-за своей прозрачности.