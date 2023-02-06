Стоимость мебельного рынка в России может упасть до 500 миллиардов рублей

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6 февраля 2023, 14:21 Источник: Агентство Бизнес Новостей

Виктор Лисицын / globallookpress.com

В начале прошлого года российский мебельный рынок оценивался в 600 миллиардов рублей, однако в 2023 году его стоимость может снизиться до 500 миллиардов рублей. Таким прогнозом поделился управляющий директор крупной торговой сети Hoff Максим Генке.

Согласно словам предпринимателя, которые передает Агентство Бизнес Новостей, в 2023 году рынок мебели может упасть на 10-20%. Более того, как отметил эксперт, стоимость мебельной продукции может снизиться на фоне замедления темпов продажи недвижимости.