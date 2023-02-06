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Аналитик Васильев: февраль будет благоприятным месяцем для рубля

, 13:15 Источник: Агентство Бизнес Новостей

Аналитик Васильев: февраль будет благоприятным месяцем для рубля
Bulkin Sergey / globallookpress.com

Февраль станет благоприятным месяцем для российской национальной валюты благодаря крепкому платежному балансу. Об этом рассказал главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев.

Согласно его словам, которые приводит Агентство Бизнес Новостей, курс российской валюты может составить 70 рублей за один американский доллар. При этом он отметил, что курс может находится в диапазоне между 65-76 рублями за доллар.

Также отмечается, что Центральный Банк Российской Федерации планирует продать китайские юани на сумму, превышающую 160 миллиардов рублей. Данное решение позволит рублю получить поддержку до 4%.

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