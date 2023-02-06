Россия заняла четвертое место в мире по золотовалютным резервам

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6 февраля 2023, 13:00 Источник: Агентство Бизнес Новостей

Maksim Konstantinov / globallookpress.com

Среди всех стран мира Россия стала четвертым государством с самыми большими золотовалютными резервами по итогам 2022 года. Об этом со ссылкой на IVBG сообщает Агентство Бизнес Новостей.

Согласно полученной информации, первое место по данному показателю уже на протяжении 17 лет занимает Китай, активы которого суммарно составляют 3,31 триллиона долларов. На втором месте расположилась Япония, чьи резервы составляют 1,27 триллиона долларов. Швейцария же занимает третье место, чью золотовалютные резервы оцениваются в 924 миллиарда долларов.

Также отмечается, что основанные на данных национальных центральных банков расчеты говорят о том, что резервы Российской Федерации составляют 582 миллиарда долларов.