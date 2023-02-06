Экономист Разуваев: США придется отказаться от доллара из-за большого объема госдолга

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6 февраля 2023, 05:55 Источник: Вечерняя Москва

Nikolay Gyngazov / globallookpress.com

Соединенным Штатам Америки придется отказаться от своей национальной валюты в том случае, если она продолжит терять доверие у мировых Центральных банков из-за агрессивной внешнеэкономической политики Вашингтона, а также большого объема госдолга страны. Об этом во время беседы с интернет-изданием «Вечерняя Москва» рассказал член наблюдательного совета гильдии финансовых аналитиков и риск-менеджеров, кандидат экономических наук Александр Разуваев.

Согласно словам эксперта, аналитиками фиксируется рост недоверия к доллару, при этом американская валюта больше не рассматривается в качестве «оружия в экономическом противостоянии».

По мнению российского экономиста, единственной заменой доллару может стать золото в слитках. Однако по причине того, что оно неликвидно, свои сбережения в золоте хранит минимальное количество людей.