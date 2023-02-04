Редактор The Telegraph Крисп выразил мнение, что Евросоюз не примет Украину в свои ряды из-за угрозы банкротства

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4 февраля 2023, 13:39 Источник: РИА "Новости"

флаг Евросоюза, Robert Lehmann/imageBROKER.com

Редактор британской газеты The Telegraph Джеймс Крисп заявил, что настоящей причиной, по которой Европейский союз не торопится принимать Украину в содружество, является угроза банкротства.

Джеймс Крисп отметил, что как только Украина вступит в ЕС, Брюсселю придется предоставить стране сотни миллиардов евро финансирования и помощи, а для этого понадобится долгий пересмотр внутренних правил.

Журналист выразил мнение, что финансирование – это не единственный, однако наиболее серьезный фактор, из-за которого членство Украины в содружестве может находиться под вопросом в течение многих лет.