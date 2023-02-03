Кто в Петербурге строит самый большой в Европе хоккейный стадион и почему на финише реализация проекта может затормозить

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3 февраля 2023, 15:55 Виктор Кацман

Пресс-служба СКА Арены

Вслед за футболом настала очередь хоккея. В конце 2018 года одобрение старта строительства нового ледового дворца - «СКА-Арены» - в Петербурге к Чемпионату мира по хоккею 2023 года было дано на самом высоком уровне. И сразу зашевелилось все хоккейное сообщество: в престижном Московском районе запланировали появление здания на 22 000 зрителей на месте СКК Петербургский, вокруг которого могло появиться дорогостоящее жилье и современные пешеходные пространства. Свои планы хоккейные функционеры с помпой презентовали руководству страны на Петербургском международном экономическом форуме.

Но столь масштабная и стремительная стройка не могла не привлечь внимание и пройти спокойно. В январе 2020 года случилась трагическая гибель рабочего во время демонтажа старого СКК, которая спутала все планы. Тогда главный ответственный от «СКА-Арены» Игорь Забиран в итоге благополучно перебрался в Москву. Масштабная стройка с таким огромным бюджетом и сроками естественно не могла остановиться и на арену вышли малоизвестные в Петербурге компании «Горка» и «Стройтрансгаз» во главе с бывшим вице-губернатором Петербурга Владимиром Лавленцевым, которые стали заниматься проектированием и строительством уникального объекта совместно с компаниями «Велесстрой» (монолитные работы), «Курганстальмост» (фасад стадиона) и «Конар» (кровля). Утвердить все проектные решения и получить финальный расчёт стоимости на все конструкции в Главгосэкспертизе было возложено на «Горку».

К концу 2022 года удалось построить каркас и остеклить его, смонтировать крышу и красивыми изгибами, предусмотренными австрийским проектом, начать формировать фасад объекта. Даже санкции, введенные после начала СВО, казалось бы, обошли этот проект стороной - руководители на всех уровнях отчитались о том, что иностранное оборудование, необходимое для запуска будущей главной городской хоккейной арены, уже закуплено и даже оплачено.

Но самые интересные, как и в ситуации с «Газпром Ареной» много лет назад, события вокруг «СКА-Арены» начали разворачиваться, по сути, уже на финише стройки. В таких масштабных проектах, когда уже почти все готово, зачастую «большие руководители» начинаю аппаратную борьбу между собой за право вместе с Президентом торжественно перерезать красную ленточку на открытии и приписать все заслуги себе.

На самом деле, до открытия «СКА-Арены» нужно еще поработать, ведь как известно, финальные работы требуют очень много усилий от всех участников процесса. В данном случае можно вспомнить правило Парето про 80 на 20. Вот и тут можно предположить, что чтобы получить результат нужно еще 80% усилий приложить.

Однако внутренние проблемы проекта начинают быть видны за пределами стройплощадки уже сейчас. Так, Владимир Лавленцев, покинув пост генерального директора «Стройтрансгаза», если верить слухам, мог обосноваться где-то на южных территориях. Новый генеральный директор «СКА-Арены» Дмитрий Сватковский похоже сильно занят маневрированием с отчетами за потраченные на строительство бюджетные и частные миллиарды от одного кабинета в городской администрации к другому кабинету главного инвестора. А его новые партнеры-строители Дмитрий Лебедев (новый генеральный директор «Стройтрансгаза») и Александр Ушаков (генеральный директор ООО «Сфера», дочерняя структура «Стройтрансгаза» в Петербурге) кажется не особо форсируют процессы для достижения результата, приэтом бюрократизируют многие процессы. Идет ли бюрократия на пользу текущим строительно-монтажным работам или парализует их это большой вопрос. И как нам кажется вопрос риторический.

По официальным данным, «СКА-Арена» должна быть сдана уже в мае 2023-го, то есть до конца осталось всего четыре месяца. Тогда, где официальные сообщения о монтаже хотя бы бортов и кресел на обеих ледовых площадках или, в целом, подготовке стадиона к открытию?

По информации нескольких источников близких к строительству сейчас увольняются рабочие, также нет особой ясности с продлением важных контрактов, и сроками поставки оборудования.

Создаётся впечатление, что новое руководство серьезно занялось перестройкой внутренних процессов и внимательно смотрит на остатки капиталоемких закупок питерской дочки «Стройтрансгаза» компании «Сфера».

Например, выглядит довольно странным, что за четыре месяца до открытия, могут принять окончательное решение отказаться от запланированных испанских кресел в пользу отечественного производителя без изменения стоимости контракта, а изготовить и поставить более 22 тысяч кресел в такие сроки задача очень трудоемкая, возможно даже невыполнимая даже для крупных производств. И если предположить, что планы на другие закупки, довольно дорогостоящие исходя из масштабов стройки, которые еще не были осуществлены будут пересматриваться, то почти неизбежен сдвиг срока сдачи объекта и, возможно, не однократно.

Кстати, если исторически посмотреть на ситуацию с «Газпром Ареной», то там при каждой смене руководства начиналась серьезная перестройка внутренних процессов и пересмотр капиталоемких закупок. Возможно, что такая же ситуация, может повторить и со «СКА-Ареной», через перестройку процессов и пересмотру плана закупок в «Сфере», являющейся дочкой «Стройтрансгаза».

Главная задача инвестора проекта и городских властей – не допустить повторения ситуаций как в случае со строительством футбольного стадиона, а именно задержек оплат подрядчикам, что может привести к невыплате зарплат рабочим и забастовкам, а также в перспективе могут последовать судебные иски. Мелких подрядчиков, возможно, и удастся убедить, как часто это бывает на стройках работать за меньшие деньги, чем предусмотрены были изначальными договоренностями или покинуть объект, а вот крупные могут начать «бодаться».

Уже сейчас можно смело предположить, что в мае 2023 официального открытия «СКА-Арены» провести не получится. А насколько может затянуться строительство и сколько денег городской казне возможно придется доплачивать в ходе тянущегося процесса стройки под руководством Дмитрия Сватковского и Дмитрия Лебедева, покажет время. Пока же собственные строительные силы «Стройтрансгаза» могут начать сокращать, о чем активно ходят слухи в Кемерове и Севастополе. Надеемся, что в ситуации вокруг «СКА-Арены» будут приняты все меры, в том числе на самом верху, для недопущения возможных задержек строительных работ и, как следствие, не потребуются дополнительные миллиардные вливания бюджетных средств.