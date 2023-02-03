Минфин России увеличит объем продажи валюты по бюджетному правилу почти в три раза

Аргументы Недели → Экономика 13+

3 февраля 2023, 12:43

Минфин РФ, Konstantin Kokoshkin, globallookpress.com

Министерство финансов сообщает, что на продажу иностранной валюты направит более 160 млрд рублей, ежедневный объём продажи валюты по бюджетному правилу составит 8,9 млрд рублей, что почти втрое больше, чем до этого – 3,2 млрд в день.

В сообщении указано, что сумма денег, направляемая на продажу иностранной валюты, составляет 160 млрд рублей. Операции буду проводиться с 7 февраля по 6 марта этого года. Ежедневный объем продажи иностранной валюты утроится и составит в эквиваленте 8,9 млрд рублей.

Ранее сообщалось, что Министерство финансов РФ в полном объеме выплатило в рублях купон по евробондам с погашением в 2027 и 2047 годах.