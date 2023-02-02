Минфин: запрет вейпов и жидкостей приведет к потерям для федерального бюджета

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2 февраля 2023, 17:51 Источник: РИА Новости

Фото: Sebastian Kahnert/dpa

Минфин назвал причины, по которым запрет электронных сигарет, вейпов и оборудования к нему скажется негативно на ситуации с потреблением табачной продукции в РФ. Документ с соответствующей информацией есть в распоряжении РИА Новости.

В сообщении Министерства финансов сказано, что полный запрет продажи электронных сигарет скажется негативно на федеральном бюджете при том, что меры компенсации средств убытков не разработаны.

Более того, возрастет уровень нелегального оборота запрещенных товаров, акциз при этом уплачен не будет.

Минфин подчеркнул, что в скором времени в ГД будет внесен законопроект о «комплексном государственном регулировании табачного рынка и рынка никотинсодержащей продукции, в том числе производства и оборота жидкостей для ЭСДН». Цель данного проекта — внести в законодательство уголовную и административную ответственность за продажу табачной продукции нерегламентированным способом.