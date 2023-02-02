Автозавод Ford в Ленинградской области перепрофилировали в деревообрабатывающее предприятие

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2 февраля 2023, 16:50 Источник: ТАСС

Автозавод Ford во Всеволожске. Архивное фото: Zamir Usmanov/globallook.com

На производственных площадках бывшего автозавода Ford во Всеволожске Ленинградской области будет налажена обработка древесины. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу комитета экономразвития и инвестиционной деятельности региона.

По словам представителя пресс-службы, часть территории завода отдана в аренду деревообрабатывающему предприятию.

«Компания успешно функционирует. Инвестор работает в режиме отладки производства», - сказал он.

Ранее на заводе выпускались автомобили моделей Ford Focus и Ford Mondeo. В 2021 году предприятие было передано корейскому производителю запчастей, однако в результате санкций компания столкнулась с серьезными логистическими проблемами и приостановила свою работу на неопределенный срок.